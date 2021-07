Vene varicose: le cause e il miglior rimedio naturale

Le vene varicose hanno una forma contorta e ingrossata, sono di colore blu o viola scuro e, per alcune persone, oltre a rappresentare un problema estetico, rappresentano un vero e proprio problema di salute che provoca disagio e dolore.

Vene varicose

Dalla forma contorta e allargata, ogni vena, anche quella che si intravede in superficie, può diventare varicosa, sebbene poi ad essere più colpite sono soprattutto le vene delle gambe, dal momento che, camminare in posizione eretta e stare in piedi per molto tempo, espone al rischio.

Per alcune persone, le vene varicose e le vene a ragnatela, una variazione delle vene varicose, più comune e lieve, sono solo un problema estetico, ma per altre rappresentano un problema di salute serio, che causa disagio e dolore.

Vene varicose: cause

La presenza di valvole venose deboli o danneggiate espone al rischio di sviluppare vene varicose. Il processo che si verifica all’interno dell’organismo, in base al quale il sangue circola per arrivare al cuore e dal cuore per ritornare indietro e ripetere lo stesso percorso è, infatti, molto complesso. Se le valvole venose sono deboli o danneggiate, le vene delle gambe devono combattere contro la gravità, di conseguenza, il sangue rischia di defluire all’indietro, concentrarsi all’interno della vena che, in questo modo, diventa varicosa.

Il disagio e il dolore che le vene varicose comportano può essere tenuto a bada con una serie di soluzioni che migliorano notevolmente il benessere psicofisico della persona affetta da questo problema.

Vene varicose: miglior rimedio

Le soluzioni grazie alle quali limitare la comparsa di nuove vene varicose e tenere il dolore che quelle esistenti procurano alla persona interessata sono numerose, ma una soluzione naturale può fare la differenza perché, oltre a tenere sotto controllo la condizione, salvaguarda dagli effetti collaterali legati all’utilizzo, soprattutto per periodi di tempo lunghissimi, di prodotti chimici.

VaricoLift è la prima soluzione naturale che si prende cura delle vene varicose grazie all’azione sinergica dei principi attivi naturali che la compongono e che, nello specifico, risultano essere:

l’ Arnica Montana , che agisce contro le infiammazioni, le lesioni muscolari e tiene a bada i problemi legati alla circolazione sanguigna;

, che agisce contro le infiammazioni, le lesioni muscolari e tiene a bada i problemi legati alla circolazione sanguigna; la Centella , che agisce sui tessuti connettivi e favorisce l’elasticità dei tessuti sanguigni;

, che agisce sui tessuti connettivi e favorisce l’elasticità dei tessuti sanguigni; l’ Escina , a forte azione antinfiammatoria, in grado di favorire la normalizzazione dei tessuti che circondano le vene varicose per un recupero rapido;

, a forte azione antinfiammatoria, in grado di favorire la normalizzazione dei tessuti che circondano le vene varicose per un recupero rapido; l’Olio d’Oliva, ad azione emolliente, per riportare i tessuti in uno stato di salute ottimale.

