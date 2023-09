Gal Gadot attrice e modella israeliana, è nota principalmente per il ruolo di Wonder Woman nel DC Extended Universe e di Gisele Yashar nella saga di Fast & Furious. Qual è la dieta di Gal Gadot? Ecco rivelata.

Gal Gadot rivela la sua dieta: cosa mangia l’attrice?

Gal Gadot attrice e modella israeliana, 38 anni, è meglio nota come Wonder Woman. Ma come si tiene in forma l’attrice con un fisico da modella e con un volto meraviglioso? La stessa Gal ha rivelato la dieta che segue e che le dà ottimi risultati, seguendo uno stile di vita sano ed equilibrato.

La bella – e in formissima – attrice israeliana è sicuramente attenta all’alimentazione, ma non ama le restrizioni. Per esempio, racconta nelle interviste, ogni tanto mangia un hamburger, un dolce, un gelato. Il segreto è fare in modo che non siano troppo frequenti. La pasta va bene per lei e per tutta la famiglia, ma con porzioni controllate.

Mentre per le colazioni Wonder Woman sembra essere una supporter del piatto ricco, salato e proteico. Uova, burekas (sfoglie ripiene di formaggio, carne o uova, tipiche dei Balcani e molto comuni in Israele) e frutta fresca sono l’ideale per cominciare la giornata. Spesso, racconta, Gal comincia la sua giornata e quella dei suoi figli con degli smoothies a base di frutta e verdura. Mele, sedano, zenzero, prezzemolo, carote.

Per gli spuntini, Gal Gadot predilige la frutta e la verdura fresche, magari accompagnate da un bel toast all’avocado. Se ha un languorino fuori pasto, sgranocchia pomodorini, sedano, peperoni crudi. E dal punto di vista proteico? L’attrice israeliana dichiara di mangiare molto pesce anche crudo e carni bianche. Una dieta equilibrata, bilanciata, ma che non prevedere rinunce.

La dieta di Gal Gadot: come si tiene in forma?

L’attrice israeliana Gal Gadot, alta 178 cm per circa 60 kg di peso, ha un fisico perfetto da vera Wonder Woman. La modella, infatti, ha sempre praticato sport fin da piccola e anche a livello agonistico. In particolare da ragazzina Gal ha giocato a pallavolo, basket e tennis. Poi, a 20 anni, ha prestato servizio militare presso le Forze di difesa israeliane ed è diventata istruttrice di combattimento.

Proprio grazie al suo passato da soldatessa è stata scelta per il ruolo di Gisele Yashar in Fast & Furious. Grazie alla sua preparazione e abilità nei combattimenti quasi sempre non ha bisogno di controfigure. Quando ha iniziato a fare l’attrice la Gadot aveva alle spalle già una solida carriera da modella ed era stata Miss Israele 2004, titolo che le ha anche permesso di partecipare a Miss Universo 2005.