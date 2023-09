Nessuno ci crederebbe mai eppure esiste un modo per dimagrire mangiando dolci! Ecco alcune “regole” e consigli per perdere peso mangiando dolci, è davvero possibile?

Come perdere peso mangiando dolci: è davvero possibile?

Uno studio condotto dall’Università degli studi di Tel Aviv ha riscontrato come, a prima mattina, il nostro corpo necessiti di un ingente apporto energetico per affrontare la carenza di apporti nutrizionali notturni.

Insomma, a prima mattina dobbiamo rimettere in forze il nostro fisico per prepararlo ad una nuova e lunga giornata. Per questo motivo, mangiare dolci a colazione non compromette la nostra dieta giornaliera e non comporta aumenti di peso. Però, tutto dipende (ovviamente) dalla scelta dei giusti dolci.

Per dimagrire mangiando dolci, infatti, bisogna optare per dessert non eccessivamente grassi come ad esempio: torte senza burro (cheesecake allo yogurt, carrot cake), muffin ai mirtilli, crostate fatte in casa oppure yogurt con frutta e cereali.

Perdere peso mangiando dolci: consigli

Se fai parte di quelle persone che amano gli zuccheri e i dolci ma sei a dieta e non vuoi ingrassare, come svelato, è possibile mangiare dolci e perdere peso. Ecco alcune regole e consigli da seguire.

Il momento migliore della giornata per toglierti lo sfizio è proprio la mattina a colazione. Infatti, nelle prime ore del giorno, gli zuccheri vengono bruciati più rapidamente. Qualche peccato di gola a colazione può aiutare a seguire più proficuamente e soprattutto, più a lungo, la dieta. Ma non devi abusarne.

Attenzione alle quantità: l’importante è non esagerare. Se vuoi concederti il piacere di un dolce, fallo in maniera intelligente. Il segreto non consiste nel rinunciare al proprio dolce preferito, ma nel saperti contenere, senza eccedere con le porzioni.

Ingredienti salutari: limita in ogni caso i dolci industriali pieni di conservanti e di grassi dannosi per l’organismo. E prepara i dolci in casa con ingredienti più genuini. Il trucco sta nell’utilizzare ingredienti freschi e non raffinati, ricchi di nutrienti. Innanzitutto, puoi utilizzare la farina integrale al posto di quella bianca, che favorisce soltanto l’accumulo di grassi.

E lo zucchero di canna, in quanto ricco di minerali e vitamine, invece di quello normale. E poi, puoi sostituire il burro con l’olio extra-vergine di oliva, il mascarpone con la ricotta, il latte intero con il latte vegetale, come quello di mandorle, riso o soia, che non contiene traccia di colesterolo e fa bene al cuore.