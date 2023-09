Gel ricostruzione unghie: il must-have per una manicure da professionisti

Le unghie curate e ben rifinite non sono solo un dettaglio, ma un elemento imprescindibile di stile.

Negli ultimi anni, la ricostruzione unghie ha acquisito sempre più popolarità grazie ai gel ricostruzione unghie sempre più performanti, diventando una vera e propria forma d’arte che permette a chiunque di esprimere la propria personalità attraverso la scoperta di nuove forme, ma anche aiutare chi ha unghie fragili.

Tra le molteplici soluzioni per realizzare una manicure impeccabile, il gel per unghie continua ad essere il must-have per una manicure di altissima qualità e lunga durata, ideale anche per tutte quelle persone che hanno unghie corte, fragili o tendono a mangiarsele.

Gel per unghie: la soluzione anche per le unghie corte

Il gel per unghie permette di ricostruire letteralmente un’unghia o una parte di essa, modellandola come si desidera, cosicché anche chi non ha la fortuna di avere naturalmente unghie forti che crescono facilmente, può avere lo stile che più desidera.

Questo gel è una sostanza a base acrilica che può essere modellata e indurita con l’uso di una lampada a raggi UV. La sua consistenza permette di aggiungere lunghezza e forma alle unghie, rendendole resistenti e naturalmente belle.

Ma come funziona?

Il processo di applicazione del gel per unghie inizia con la preparazione dell’unghia naturale, che viene pulita e preparata con lime o punte fresa per garantire l’adesione ottimale del gel.

Successivamente, uno strato sottile di gel viene steso sulla superficie dell’unghia e modellato con estrema precisione.

Una volta raggiunta la forma desiderata, l’unghia viene posta sotto la lampada UV e LED per polimerizzare il gel. Il risultato è una ricostruzione che sembra naturale, resistente e capace di durare 3-4 settimane senza scheggiarsi.

Tutti i trend più adatti alle unghie corte da realizzare con il gel ricostruzione unghie

Il gel unghie permette di cambiare la percezione delle unghie corte anche grazie ad alcune tecniche e stratagemmi che possono far sembrare l’unghia più lunga, un po’ come un outfit giusto può far sembrare una persona più alta.

Ecco alcune idee di tendenza da mettere in pratica per unghie corte:

colori chiari ed eleganti : per far apparire le unghie corte più lunghe, i colori chiari come il rosa cipria, l’avorio o il beige sono ideali. Queste tonalità creano un effetto ottico di allungamento delle unghie e donano un tocco di eleganza che sta bene con tutto;

: per far apparire le unghie corte più lunghe, i colori chiari come il rosa cipria, l’avorio o il beige sono ideali. Queste tonalità creano un effetto ottico di allungamento delle unghie e donano un tocco di eleganza che sta bene con tutto; forme a mandorla : le unghie corte possono essere modellate con forme a mandorla, che slanciano le dita e conferiscono maggior lunghezza alle unghie. Questa forma è molto amata anche da chi ha le mani tozze con le dita corte e desidera farle apparire più affusolate. Da evitare le unghie dalla forma squadrata;

: le unghie corte possono essere modellate con forme a mandorla, che slanciano le dita e conferiscono maggior lunghezza alle unghie. Questa forma è molto amata anche da chi ha le mani tozze con le dita corte e desidera farle apparire più affusolate. Da evitare le unghie dalla forma squadrata; baby boomer: questa tecnica tanto in voga nell’ultimo periodo, è un’ottima scelta per chi ha le unghie corte perché si basa su sfumature di rosa e bianco, colori chiari che allungano otticamente la forma delle unghie, rendendole raffinate e adatte a ogni situazione;

questa tecnica tanto in voga nell’ultimo periodo, è un’ottima scelta per chi ha le unghie corte perché si basa su sfumature di rosa e bianco, colori chiari che allungano otticamente la forma delle unghie, rendendole raffinate e adatte a ogni situazione; linee e forme allungate: linee sottili e verticali sono adatte per far sembrare più lunghe le unghie corte. Questi disegni minimalisti aggiungono un tocco di originalità senza appesantire la mano. Da evitare, invece, l’uso eccessivo di decorazioni.

I gel ricostruzione unghie professionali più amati dalla clientela

Chi usa con regolarità prodotti per la manicure e la nail art deve essere molto attento al tipo di prodotti utilizzati in quanto se non li sceglie di qualità comprovata, a lungo andare potrebbe ritrovarsi con le unghie danneggiate, sfaldate e deboli.

Chi ha le unghie problematiche deve stare ancora più attento a selezionare solo i migliori gel ricostruzione unghie perché altrimenti potrebbe rendere ancora più fragili le proprie unghie rischiando che si spezzino ancor più facilmente di quanto già avviene.

Per andare sul sicuro è preferibile acquistare i gel uv unghie e gli altri prodotti usati per la manicure su siti affidabili come Aleas Cosmetics, dove si riforniscono professioniste e onicotecniche, sono presenti moltissime recensioni di chi utilizza regolarmente i prodotti, ed è possibile trovare tutto il necessario per effettuare una manicure completa con gel unghie anche a casa.