La ginnastica per il collo risulta essere davvero utile in caso di cervicale in quanto è in grado di ridurre il problema in modo efficace. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di suggerirvi i migliori tre esercizi spiegandovi anche come praticarli in maniera corretta.

Ginnastica collo per cervicale: esercizio 1

La flessione del capo in avanti è molto utile in caso di cervicale in quanto permette di eseguire un movimento del collo in grado di regalare sollievo.

Prima di tutto mettete le mani incrociate poco sopra la testa e iniziate a flettere la nuca in avanti avvicinando il mento al petto più che potete.

Restate nella posizione per almeno 10 secondi in modo da far lavorare alla perfezione i muscoli del collo.

Fate attenzione a tenere il busto dritto durante l’operazione.

Ritornate dunque alla posizione iniziale e ripetete l’esercizio.

Ginnastica collo per cervicale: esercizio 2

L’allungamento del collo è un tipo di ginnastica utile per far lavorare i muscoli di questa zona del corpo.

In questo caso è necessario tenere la testa perfettamente eretta e spingere allo stesso tempo il mento in avanti. Restate in questa posizione per 10 secondi prima di ritornare alla posizione di partenza.

A questo punto spingete il mento indietro mantenendo la posizione per altri 10 secondi.

Ripetete l’esercizio per 2 volte per avere dei benefici in caso di cervicale.

Ginnastica collo per cervicale: esercizio 3

Le circonduzioni del capo sono utili per ridurre le infiammazioni alla cervicale.

Per eseguire questa ginnastica è necessario restare con la schiena perfettamente dritta ed eseguire lateralmente 5 circonduzioni complete della testa da sinisra verso destra. Successivamente dovete eseguire lo stesso movimento sempre per 5 volte da destra verso sinistra.

Indipendentemente dalla direzione del movimento, ricordate di compiere un giro intero sia in senso orario che in senso antiorario.

Ripetete l’esercizio per 2 volte.