Giovani, ansia e università: come cambiano le esigenze degli studenti

Dall’osservazione quotidiana dentro i campus emerge un quadro che richiede attenzione: sempre più studenti universitari manifestano ansia e timore di non soddisfare le aspettative di rendimento. Lo segnala la rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Beccalli, anche alla guida, da giugno 2026, della Federazione Europea delle Università Cattoliche, che raduna un network di 62 atenei. Questo cambiamento non è confinato a un singolo ateneo: riflette trasformazioni culturali, tecnologiche e demografiche che chiedono approcci nuovi per il supporto degli studenti.

La necessità di agire riguarda non solo la qualità dell’insegnamento, ma anche la cura del benessere psicologico. Secondo la rettrice, gli studenti hanno bisogno di figure di riferimento e di percorsi che sviluppino resilienza. A maggio, ai lavori della Federazione a Zagabria, questi temi saranno al centro del dibattito tra università europee, con l’obiettivo di condividere strategie efficaci e sperimentare interventi di sostegno.

Le tre grandi sfide per gli atenei

La rettrice indica tre leve che stanno rimodellando il ruolo dell’università: intelligenza artificiale, la crescente fragilità dei giovani e il calo demografico. Si tratta di trasformazioni trasversali: l’impatto dell’intelligenza artificiale riguarda didattica e valutazione, la fragilità investe la sfera emotiva e relazionale degli studenti, mentre il calo demografico comporta inevitabili ripercussioni su iscrizioni e servizi. Queste sfide richiedono risposte integrate, non soluzioni isolate.

Intelligenza artificiale e didattica

L’avanzamento delle tecnologie di intelligenza artificiale pone opportunità ma anche questioni etiche e pratiche: come integrare strumenti digitali senza perdere il valore della relazione docente-studente? È fondamentale promuovere competenze che abbinino il saper fare tecnologico a capacità critiche e metacognitive. Gli atenei devono pensare a linee guida e a percorsi formativi che aiutino gli studenti a usare l’AI in modo responsabile e a convivere con strumenti che trasformano modalità di apprendimento e valutazione.

Fragilità giovanile e pressione da performance

Molti giovani arrivano all’università con livelli aumentati di stress e ansia, spesso legati a aspettative interne ed esterne sulla performance. È qui che entra in gioco la necessità di supporto psicologico e di figure di riferimento che possano guidare i percorsi individuali. Avere spazi in cui instaurare relazioni di fiducia, laboratori di competenze emotive e servizi di consulenza consente di trasformare la vulnerabilità in occasione di crescita.

Interventi pratici intrapresi negli atenei

Per rispondere a queste esigenze, l’Università Cattolica ha messo a punto iniziative concrete: percorsi di supporto psicologico, luoghi di aggregazione per coltivare relazioni tra pari e programmi per la promozione del benessere. Questi strumenti non sono ribatti simbolici ma misure operative che cercano di costruire reti di sostegno attive dentro il contesto accademico. L’obiettivo è ridurre l’isolamento e offrire strumenti pratici per affrontare la pressione degli esami e delle aspettative.

Spazi e relazioni come risorsa

Creare spazi dedicati significa non solo offrire ambienti fisici, ma anche promuovere pratiche che facilitino il dialogo e lo scambio tra pari. Le relazioni tra studenti possono diventare un fattore protettivo: il confronto, le attività collaborative e i gruppi di sostegno favoriscono lo sviluppo di competenze soft e il senso di appartenenza. L’attenzione alla comunità accademica diventa così parte integrante delle politiche di welfare universitario.

Un confronto a livello europeo

La prossima assemblea della Federazione Europea delle Università Cattoliche a Zagabria sarà una occasione per mettere a sistema esperienze e pratiche. Con un network di 62 atenei, il dialogo mira a elaborare risposte condivise sulle sfide comuni, promuovendo strumenti replicabili e adattabili ai diversi contesti nazionali. L’intento è trasformare osservazioni locali in politiche europee che guardino al futuro degli studenti.

In conclusione, l’attenzione al benessere psicologico degli studenti e la capacità di affrontare con equilibrio l’innovazione tecnologica e i mutamenti demografici sono elementi essenziali per un’università che voglia restare al passo. Rafforzare la resilienza, offrire supporto psicologico e creare spazi di relazione sono passi concreti che gli atenei stanno già compiendo e che saranno al centro del confronto europeo a maggio.