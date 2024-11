Cos’è il burgundy e come utilizzarlo nel make-up

Il burgundy è una tonalità affascinante che nasce dall’unione di rosso e viola, spesso confusa con il bordeaux. Questo colore, noto anche come vinaccia, trae il suo nome dal famoso vino della regione francese della Borgogna. La sua versatilità lo rende adatto a diverse tipologie di pelle, sia chiara che olivastra, e può essere utilizzato per creare look audaci e sofisticati.

Come applicare il make-up burgundy sugli occhi

Per un make-up occhi che cattura l’attenzione, è fondamentale sfumare gli ombretti burgundy. Un effetto smokey eye è ideale per addolcire l’intensità del colore, rendendolo perfetto per ogni occasione. Abbinare il burgundy a tonalità più delicate come il rosa o il nude può creare un look armonioso e raffinato. Inoltre, l’uso di un mascara o eyeliner burgundy può aggiungere un tocco di originalità senza appesantire il trucco.

Valorizzare le labbra con il burgundy

Quando si tratta di labbra, le tonalità scure di rossetto burgundy possono assottigliare l’aspetto delle labbra sottili. Per ovviare a questo, è consigliabile optare per un rossetto cremoso con effetto shine, magari completato da un gloss per un effetto voluminoso. È importante preparare le labbra con un’esfoliazione e un buon balsamo idratante per garantire una stesura uniforme e duratura del rossetto.

Consigli per un look equilibrato

Se il burgundy ti sembra troppo audace, puoi alleggerire il suo impatto mescolando il rossetto con una tonalità nude. Questo trucco permette di mantenere il fascino del burgundy senza esagerare. Ricorda che la chiave per un make-up di successo è l’equilibrio: combina il burgundy con colori neutri o pastello per un look che esprima eleganza e personalità.