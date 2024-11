Un ristorante che ha fatto la storia

Il ristorante Iyo, situato in via Piero della Francesca 74 a Milano, rappresenta un punto di riferimento per la cucina giapponese contemporanea in Italia. Fondato da Claudio Liu, un imprenditore visionario, Iyo è stato il primo ristorante giapponese a ricevere una Stella Michelin nel 2015. Dopo un recente restyling, il locale si prepara a offrire un’esperienza gastronomica ancora più ricca e coinvolgente.

Un nuovo look e un’offerta ampliata

La ristrutturazione ha portato a un interior design elegante e funzionale, dove ogni dettaglio è stato curato per migliorare l’esperienza degli ospiti. I tavoli in marmo Patagonia e il sistema di insonorizzazione sono solo alcuni degli elementi che contribuiscono a creare un’atmosfera raffinata. Claudio Liu ha dichiarato: “Oggi la ristorazione deve essere più inclusiva e esperienziale, e noi vogliamo che i nostri clienti vivano un’esperienza unica”.

Un menù che unisce tradizione e innovazione

Il menù di Iyo è un viaggio attraverso i sapori giapponesi, con piatti che spaziano dai classici sushi e sashimi a nuove proposte come i gyoza e il ramen. Due menù principali, Faccio Iyo e Menù Condivisione, offrono un’ampia selezione di piatti pensati per essere condivisi, unendo la tradizione giapponese con quella italiana. Tra le novità, il pane al vapore, servito caldo e da spezzare a mano, rappresenta un’innovazione che ha già conquistato i clienti.

Un team di esperti al servizio della qualità

Il ristorante si avvale di un team di professionisti, tra cui il maestro sushi Katsumi Soga e l’executive chef Simone Tricarico. La loro esperienza e creatività si riflettono in ogni piatto, dove ingredienti freschi e tecniche di preparazione raffinate si uniscono per offrire un’esperienza culinaria senza pari. La condivisione è un elemento fondamentale, non solo nei piatti, ma anche nell’approccio del servizio, che punta a creare un legame empatico con gli ospiti.

Un’esperienza gastronomica completa

La proposta di Iyo non si limita al cibo, ma si estende anche a un’accurata selezione di vini e cocktail, pensati per accompagnare ogni piatto. Il lounge bar offre un ambiente ideale per un aperitivo o per proseguire la serata in compagnia. Con un’attenzione particolare al design e alla funzionalità, Iyo si posiziona come un locale all’avanguardia, capace di attrarre una clientela esigente e appassionata di gastronomia.