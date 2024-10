La chirurgia refrattiva è una soluzione sempre più popolare per chi desidera correggere i propri difetti visivi e liberarsi dalla dipendenza da occhiali o lenti a contatto. Grazie ai progressi della tecnologia, esistono oggi diverse tecniche sicure ed efficaci per trattare problemi come miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia. In questo articolo vedremo i principali tipi di interventi, i benefici offerti dalla chirurgia refrattiva e i risultati attesi.

ICL (Implantable Collamer Lens)

Le ICL sono una tecnologia eccellente per la correzione del difetto visivo, in particolare di forte entità. Sono lentine realizzate in materiale gelatinoso, totalmente biocompatibile, che forniscono una qualità visiva senza pari. Infatti, vengono utilizzate di regola anche dall’esercito USA e dai migliori atleti.

PRK (Cheratectomia Fotorefrattiva)

La PRK è una delle prime tecniche sviluppate per la chirurgia refrattiva. Viene utilizzata principalmente a scopo terapeutico o per correggere difetti visivi lievi o moderati, come miopia, ipermetropia e astigmatismo. Durante l’intervento, lo strato più esterno della cornea (l’epitelio) viene rimosso e successivamente modellato con un laser ad eccimeri per correggere la curvatura della cornea. Il recupero è più lungo rispetto ad altre tecniche, poiché l’epitelio deve rigenerarsi, e può causare qualche fastidio nei primi giorni post-operatori.

LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis)

La LASIK è una delle tecniche più diffuse e apprezzate per la chirurgia refrattiva, indicata per miopia, ipermetropia e astigmatismo di lieve o media entità. Durante l’intervento, il chirurgo crea un piccolo flap (una lamella) nello strato superficiale della cornea, che viene sollevato per permettere al laser di rimodellare il tessuto sottostante. Una volta completato il trattamento, il flap viene riposizionato senza bisogno di punti di sutura. Il recupero visivo è rapido e indolore, permettendo al paziente di tornare alle attività quotidiane in breve tempo.

FemtoLASIK

La FemtoLASIK è una variante avanzata della LASIK che utilizza un laser a femtosecondi per creare il flap corneale, anziché un bisturi meccanico. Questo garantisce una precisione maggiore e una minore invasività. Il resto dell’intervento segue la stessa procedura della LASIK, con l’uso del laser ad eccimeri per modellare la cornea. La FemtoLASIK è particolarmente indicata per chi ha una cornea sottile o presenta particolari esigenze anatomiche.

SMILE (Small Incision Lenticule Extraction)

La tecnica SMILE, infine, è una delle più recenti innovazioni nella chirurgia refrattiva. Con questa procedura, il laser a femtosecondi crea un lenticolo (un sottile strato di tessuto corneale) all’interno della cornea, che viene estratto attraverso una piccola incisione. Questo trattamento è particolarmente indicato per la correzione della miopia e offre tempi di recupero molto rapidi, con minimi fastidi post-operatori.

La chirurgia refrattiva offre numerosi vantaggi, tra cui:

Visione migliore: la qualità visiva in seguito alla moderna chirurgia refrattiva è nettamente superiore rispetto a quella ottenibile con gli occhiali.

Indipendenza dagli occhiali e lenti a contatto : Il principale beneficio è la libertà di poter vedere chiaramente senza dover dipendere da ausili ottici.

Procedure rapide e sicure : La maggior parte degli interventi dura pochi minuti e viene eseguita in regime ambulatoriale.

Recupero veloce : Tecniche come LASIK e FemtoLASIK permettono un rapido ritorno alle attività quotidiane, spesso già il giorno dopo l'intervento.

Correzione permanente: I risultati dell'intervento sono duraturi e, nella maggior parte dei casi, non è necessario ripetere la procedura.

I risultati della chirurgia refrattiva sono generalmente molto soddisfacenti. La maggior parte dei pazienti recupera una visione nitida già pochi giorni dopo l’intervento. La chirurgia refrattiva consente di correggere fino a 8-10 diottrie di miopia, 6-7 diottrie di ipermetropia e 5 diottrie di astigmatismo. Tuttavia, è importante ricordare che il risultato finale può variare in base alle caratteristiche individuali del paziente.

Per alcuni pazienti, può essere necessario un lieve intervento correttivo dopo alcuni anni, soprattutto se i difetti visivi erano particolarmente elevati al momento dell’operazione.

Vista la delicatezza della chirurgia refrattiva e la complessità della struttura oculare, è fondamentale affidarsi a specialisti di comprovata esperienza, come quelli del Gruppo Refrattivo Italiano. La precisione e la competenza del chirurgo, insieme all’utilizzo di tecnologie avanzate, sono essenziali per garantire un intervento sicuro e risultati ottimali. Scegliere un centro specializzato con una lunga esperienza nella chirurgia laser degli occhi riduce i rischi e massimizza i benefici della procedura.

La chirurgia refrattiva rappresenta una soluzione all’avanguardia per correggere in modo efficace e permanente i difetti visivi, restituendo ai pazienti la libertà di una visione chiara senza occhiali o lenti a contatto. Grazie a tecnologie avanzate e a tecniche sempre più precise, è possibile ottenere risultati eccellenti, con tempi di recupero minimi e senza complicazioni. Tuttavia, è essenziale rivolgersi a professionisti esperti per garantire una consulenza adeguata, e, soprattutto, il meglio in termini di sicurezza e qualità del trattamento.