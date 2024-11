Il corpo come veicolo di energia

Il corpo umano è molto più di un semplice involucro; è un veicolo di energia che comunica attraverso il movimento e l’espressione. Artisti come Sagg Napoli, originaria di Napoli, hanno compreso l’importanza di prendersi cura di questo strumento per esprimere la propria arte. La sua installazione e performance alla sfilata di Dior SS25, dedicata alla figura dell’amazzone, è un esempio di come il corpo possa diventare un mezzo di comunicazione potente e significativo.

Una routine serale per il rilassamento

Sagg Napoli ha sviluppato una routine serale che non solo aiuta a rilassare i muscoli, ma anche a distendere la mente. Da atleta agonistica di tiro con l’arco, la sua giornata è caratterizzata da allenamenti intensi e sfide fisiche. Per lei, il momento di prepararsi per la notte è cruciale, simile a un pit stop per una macchina da corsa. Questa routine include esercizi di stretching e tecniche di respirazione, fondamentali per recuperare energia e prepararsi per le sfide del giorno successivo.

Il legame tra bellezza e forza

In un’intervista a Vogue, Sagg ha parlato del suo desiderio di superare il concetto tradizionale che associa la bellezza alla debolezza. La sua filosofia si basa sull’idea che la vera bellezza derivi dalla forza e dal controllo. I suoi capelli, ad esempio, diventano un simbolo di questa trasformazione: attraverso la cura e la modellazione, Sagg riesce a domare le chiome selvagge, rendendole pratiche e rappresentative della sua personalità forte e determinata.

Skincare e massaggi: un rituale di benessere

La skincare è un altro aspetto fondamentale della sua routine. Sagg sottolinea l’importanza di trattare la pelle con attenzione, specialmente in una città caotica come Milano. Durante il suo rituale serale, dedica tempo a massaggi delicati per il viso, che non solo aiutano a rilassare i muscoli, ma anche a migliorare la circolazione e a ridurre il gonfiore. Utilizza tecniche specifiche per affrontare le tensioni accumulate durante la giornata, dimostrando che il benessere fisico è essenziale per la creatività.

Il foam roller e la circolazione

Per il corpo, Sagg utilizza un foam roller, uno strumento utile per migliorare la circolazione e tonificare i muscoli. Questo approccio non solo aiuta a recuperare dopo gli allenamenti, ma contribuisce anche a mantenere un equilibrio tra corpo e mente. La sua pratica quotidiana dimostra che la cura del corpo è fondamentale per ogni artista che desidera esprimere il proprio potenziale al massimo.