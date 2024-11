Un piatto che non passa mai di moda

Il gâteau di patate è un piatto che evoca ricordi di infanzia e tradizioni culinarie, ma non è solo un ricordo delle cucine delle nonne. Questo sformato di patate, che ha trovato spazio anche nelle rosticcerie, continua a essere un simbolo della cucina casalinga italiana. Nonostante l’avvento di nuove tendenze gastronomiche, il gâteau di patate ha mantenuto il suo fascino e la sua popolarità, grazie anche all’attenzione di chef e influencer che lo ripropongono sui social media.

Le origini del gâteau di patate

La storia di questo piatto affonda le radici nel XVIII secolo, precisamente nel 1768, quando a Napoli si celebrò il banchetto di nozze tra l’arciduchessa Maria Carolina d’Asburgo e Ferdinando IV di Borbone. In quell’occasione, furono chiamati cuochi francesi, i cosiddetti “monzù”, che prepararono un tortino di patate per i nobili invitati. Da quel momento, la tradizione culinaria francese si fuse con quella napoletana, dando vita al gattò, un piatto che si è evoluto nel tempo, arricchendosi di ingredienti tipici della cucina locale.

Ingredienti e preparazione del gattò

La ricetta tradizionale del gattò di patate prevede l’uso di ingredienti semplici ma di alta qualità. Le patate novelle, lessate e schiacciate, sono il cuore di questo piatto. A esse si aggiungono ingredienti come la soppressata stagionata, le uova, la mozzarella e il Parmigiano. La preparazione è semplice: dopo aver mescolato tutti gli ingredienti, l’impasto viene versato in una tortiera imburrata e spolverata di pangrattato, per poi essere infornato fino a doratura. Questo procedimento non solo esalta i sapori, ma crea anche una crosticina croccante che rende il piatto irresistibile.

Il gattò oggi: un piatto per tutti

Oggi, il gattò di patate è un piatto che si trova facilmente nelle cucine italiane, ma anche nei ristoranti più raffinati. Chef come Peppe Guida continuano a onorare la tradizione, proponendo varianti che rispettano la ricetta originale ma che si adattano ai gusti contemporanei. Questo sformato è perfetto per ogni occasione, da una cena informale tra amici a un pranzo domenicale in famiglia. La sua versatilità e il suo sapore unico lo rendono un piatto amato da tutti, grandi e piccini.