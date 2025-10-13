Inalatori e inquinamento: una minaccia per la salute e il clima da affrontare

Le persone affette da disturbi respiratori come asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) sono tra i gruppi più a rischio a causa dell’inquinamento atmosferico aggravato dai cambiamenti climatici. Tuttavia, recenti studi suggeriscono che, in modo inaspettato, questi pazienti potrebbero anche essere parte del problema. Gli inalatori a dose controllata (MDI), comunemente utilizzati per gestire queste condizioni, potrebbero avere un impatto ambientale significativo.

Il ruolo degli inalatori e dei propellenti

Gli inalatori MDI sono dispositivi compatti che rilasciano farmaci direttamente nei polmoni, utilizzando propellenti noti come idrofluorocarburi (HFA). Questi gas, sebbene efficaci nel trasportare il medicinale, sono anche potenti agenti inquinanti. Infatti, il loro potere di riscaldamento globale è migliaia di volte superiore a quello della CO₂.

L’impatto ambientale degli inalatori

Secondo uno studio pubblicato su JAMA, gli inalatori rappresentano una fonte considerevole di emissioni di gas serra. Negli Stati Uniti, le emissioni annuali generate da questi dispositivi equivalgono a quelle emesse da oltre 500.000 automobili e sono comparabili al consumo elettrico di circa 470.000 abitazioni.

Inoltre, gli inalatori a dose controllata sono responsabili di ben 98% delle emissioni legate all’uso di tali strumenti medici. Un’analisi condotta tra il 2014 e il 2024 ha rivelato che le farmacie statunitensi hanno distribuito 1,6 miliardi di inalatori, generando in media 24,9 milioni di tonnellate di CO₂ equivalenti ogni anno, con un aumento del 24% in un decennio.

Le alternative ecologiche disponibili

Fortunatamente, esistono alternative più sostenibili agli inalatori tradizionali. Alcuni pazienti possono considerare l’uso di inalatori che non utilizzano HFA o che impiegano propellenti meno dannosi. Un esempio è rappresentato dagli inalatori a polvere secca, che non sono solo efficaci, ma anche meno impattanti per l’ambiente.

Successi nella riduzione delle emissioni

Dall’introduzione di iniziative volte a promuovere gli inalatori a polvere secca, il Dipartimento dei Veterani degli Stati Uniti ha registrato una riduzione delle emissioni di gas serra di oltre 68% tra il 2008 e il 2023. Questo dimostra come il passaggio a dispositivi meno inquinanti possa fare una differenza sostanziale.

È importante notare che, sebbene gli HFA non danneggino lo strato di ozono come i precedenti clorofluorocarburi (CFC), rimangono comunque inquinanti atmosferici. Tuttavia, le opzioni ecologiche disponibili negli Stati Uniti non sono ancora così varie come in Europa, dove esistono combinazioni di inalatori a rapido effetto e antinfiammatori che non sono state ancora approvate dalla FDA.

Raccomandazioni per i pazienti

Secondo un editoriale di JAMA, la modifica del tipo di inalatore può rappresentare una delle strategie più promettenti per ridurre le emissioni nel settore sanitario, senza compromettere la qualità delle cure. Tuttavia, è fondamentale che chi soffre di asma segua sempre le indicazioni del proprio medico.

Kate Bender, vicepresidente dell’American Lung Association, ha dichiarato: «È frustrante sapere che il mio inalatore contribuisce al cambiamento climatico. Ma fino a quando non avremo alternative universalmente accessibili, è cruciale che i pazienti continuino a ricevere inalatori con propellenti se questi sono essenziali per la loro salute». Questo evidenzia la necessità di bilanciare la salute individuale con la responsabilità ambientale.