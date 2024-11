Un nuovo punto di riferimento per l’arte contemporanea

Il 16 novembre segna una data importante per il panorama artistico milanese con l’apertura di Materiarte, una galleria dedicata all’arte contemporanea situata in via Marsala. Curata da Marcella Damigella, questa nuova sede si propone di diventare un punto di riferimento per artisti e appassionati, arricchendo ulteriormente la rete delle gallerie di Andrea Chisesi. Milano, con la sua storia e la sua vivacità culturale, rappresenta un tassello fondamentale nella carriera di Chisesi, che ha visto la città come un palcoscenico per oltre 40 anni.

Le collezioni in esposizione

In occasione dell’inaugurazione, Materiarte presenterà tre collezioni significative che riflettono l’evoluzione artistica di Chisesi. La prima, ‘Il mito innamorato’, è un’opera che esplora il tema dell’amore attraverso la lente dei miti greci. Utilizzando la tecnica della fusione, sviluppata dall’artista nel 2004, Chisesi reinterpreta i grandi maestri del passato in un contesto contemporaneo, analizzando le molteplici sfaccettature dell’amore, dalla passione al desiderio, fino alle vendette divine.

Tributo alla diversità e alla resilienza

La seconda collezione, ‘Welcome to the Circus’, rende omaggio alla diversità e alla resilienza dell’animo umano. Qui, l’arte si manifesta nella sua forma più pura, evocando l’atmosfera magica del circo, dove figure affascinanti rivelano la forza nascosta dietro le loro maschere. Questa collezione invita il pubblico a riflettere sulla bellezza e sulla complessità dell’esperienza umana.

Un’esplosione di colori e vitalità

Infine, ‘Fuochi d’artificio’ rappresenta la collezione permanente della galleria, catturando l’energia e la vitalità della vita attraverso esplosioni di colori e forme. Questa serie di opere celebra la bellezza effimera dell’esistenza, utilizzando il simbolismo dei fuochi d’artificio per evocare gioia e meraviglia. Ogni pezzo è un invito a vivere intensamente, a cogliere l’attimo e a riconoscere la bellezza nei momenti fugaci.

Materiarte non è solo una galleria, ma un luogo dove l’arte contemporanea trova spazio per esprimersi e dove il pubblico può immergersi in un’esperienza visiva e emotiva unica. Con queste nuove collezioni, Andrea Chisesi continua a lasciare un’impronta indelebile nel mondo dell’arte, contribuendo a rendere Milano un centro vitale per la creatività e l’innovazione.