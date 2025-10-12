Incidente mortale a Milano: due vittime e tre feriti

AGGIORNAMENTO ORE 15:30: Nel pomeriggio di oggi, un incidente stradale ha coinvolto due veicoli nella zona industriale di Milano, causando la morte di due persone e il ferimento di tre.

I fatti

Chi: Due automobili coinvolte, con un totale di cinque persone a bordo.

Cosa: Un impatto frontale tra le due vetture.

Quando: Oggi, 12 ottobre 2025, circa alle 14:15.

Dove: Via delle Industrie, Milano.

Perché: Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Dettagli sull’incidente

Sul posto confermiamo la presenza delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Testimoni oculari riferiscono di una velocità eccessiva da parte di uno dei veicoli coinvolti.

I due deceduti sono stati identificati come un uomo di 34 anni e una donna di 29. I tre feriti, trasportati d’urgenza all’ospedale, hanno riportato ferite non letali ma gravi.

Le conseguenze

Il traffico nella zona è stato deviato e le operazioni di pulizia e raccolta delle prove sono in corso. Si raccomanda cautela per chi si trova nei dintorni.

Background: Gli incidenti stradali in questa area sono aumentati negli ultimi mesi, portando le autorità a intensificare i controlli sulla velocità.