Insetti a dicembre: quali invadono le case

Il periodo invernale può essere l’occasione per molti insetti di invadere le nostre abitazioni. In questo periodo, sono particolarmente alla ricerca di cibo e di calore per poter sopravvivere. Scopriamo quali sono questi parassiti che invadono casa e come liberarsene.

Insetti a dicembre

Nel mese di dicembre, quindi nel periodo invernale, alcuni insetti possono comunque entrare in casa. Tra questi vi sono le ben note cimici che entrano per ripararsi dal freddo e trovare così un luogo al riparo e pieno di calore. La casa, per questi insetti, ma anche per altri, diventa così il luogo di protezione dalle temperature invernali.

A differenza di quanto si pensi,gli insetti in questa stagione non è che scompaiono, ma semplicemente cambiano le proprie abitudini in modo da adattarsi al clima. In questo modo riescono a proteggersi dalle temperature invernali e quindi trovare riparo.

In questo periodo alcuni infatti di questi animali tendono a deporre le uova oppure a cercare il riparo nelle proprie case com’è il caso delle cimici o di insetti quali le mosche. Ogni insetto poi ha le proprie strategie per resistere e superare indenne la stagione invernale.

Le zanzare, per esempio, in questo periodo dell’anno necessitano di un luogo riparato e temperato proprio per andare in letargo. Altri insetti come per esempio le formiche cominciano già a fare provviste sin dall’autunno proprio per prepararsi al periodo invernale.

Insetti a dicembre: I più comuni

Sebbene il periodo invernale non sia così prolifico per gli insetti, come succede con le zanzare in estate, sono diverse le specie presenti in questa stagione dell’anno. Si tratta di parassiti che entrano in casa alla ricerca di cibo e di un luogo caldo.

Tra le più comuni, vi sono sicuramente le formiche presenti soprattutto lungo i balconi o i davanzali delle case e che quindi possono fare visita in questo periodo dell’anno. Troviamo poi le blatte che hanno bisogno di un luogo caldo.

Per cercare di allontanare alcuni di questi insetti, è consigliabile eliminare qualsiasi fonte di cibo poiché sia le formiche che le blatte sono particolarmente Interessate. Sono poi presenti i moscerini soprattutto quelli della frutta che hanno bisogno di luoghi chiusi. Si consiglia di controllare attentamente la frutta e quindi le fruttiere proprio per evitare un’invasione di questi insetti.

Sono tutti insetti che hanno bisogno di cibo che solitamente in inverno fanno fatica a trovare e di un luogo caldo per sopravvivere. I metodi per allontanarli sono comuni: si va da prodotti casalinghi come per esempio il bicarbonato ad altri naturali quali le erbe aromatiche che aiutano a tenerle a distanza.

Insetti a dicembre: repellente

