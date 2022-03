Insetti in casa in primavera: cause e rimedi naturali

Gli insetti in casa in primavera sono un problema comune a moltissime persone poiché le cause della loro presenza possono essere diverse e numerose. Scopriamo insieme come tenere i nostri ambenti sicuri e puliti, per noi, le persone che vivono con noi e i nostri, eventuali, amici a quattro zampe.

Insetti in casa in primavera

Si tende, erroneamente, a credere che gli insetti invadano le nostre abitazioni prevalentemente durante l’inverno, poiché alla ricerca di un rifugio in cui sentirsi al sicuro, trovare del cibo e dell’acqua, sempre. E pure, sono ancora numerose le tipologie di insetti che occupano le nostre case durante la primavera, appena le temperature iniziano ad alzarsi.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono gli insetti più comuni che, in primavera, coabitano con noi e come sbarazzarcene in modo definitivo e, al contempo, sicuro per la loro incolumità, la nostra, quella delle persone che vivono con noi e dei nostri eventuali animali da compagnia.

Insetti in casa in primavera: cause

Millepiedi, ragni, cimici, mosche, zanzare, scarafaggi e formiche sono gli insetti che più comunemente colonizzano le nostre abitazioni. Non esiste una ragione specifica, semplicemente, questi piccoli esseri viventi amano le nostre case per lo stesso nostro identico motivo. In esse, gli insetti trovano sicurezza, riparo, cibo e acqua. In alcune zone del paese, alcune tipologie di insetti sono più problematiche che in altri e viceversa.

L’obiettivo che in questa battaglia ci accomuna è sempre lo stesso: sbarazzarci degli insetti in modo definitivo, senza però causare danno. Sigillare le crepe e le fessure lungo le pareti, ad esempio, così come pure pulire regolarmente le nostre case, con particolare riferimento al bagno e alla cucina, che sono gli ambienti che più viviamo, è un ottimo modo per allontanare e tenere lontano questi insetti. A volte, però, questo non è sufficiente e abbiamo bisogno di qualcosa che sia ancora più efficace.

Insetti in casa in primavera: rimedio naturale

L’utilizzo di pesticidi chimici non è mai la soluzione ideale per allontanare e tenere lontani gli insetti che, in primavera, cercano rifugio nelle nostre case, prima di tutto perché, a lungo andare, queste soluzioni possono compromettere la salute umana e quella degli animali domestici, in secondo luogo, perché queste soluzioni uccidono questi insetti che, come tutti gli insetti in natura, hanno diritto di vivere.

Grazie ai benefici riscontrati e alla sicurezza di utilizzo è riconosciuto come il miglior rimedio contro gli insetti in casa in primavera e durante tutto l'anno.

Ecopest è la prima soluzione che si sviluppa a partire da una tecnologia magnetica ad ultrasuoni che rende gli ambienti invivibili per questi insetti, ma sicuri per la loro salute, la salute umana e la salute degli animali domestici che vivono con noi. Il suo raggio d’azione, che compre fino ad un massimo di 250 metri quadri, resta attivo per 24 ore di seguito e serve a liberare le nostre abitazioni, ma anche ad impedire che queste vengano colonizzate, avendo funzione preventiva e curativa.

Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto