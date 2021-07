Integratori sessuali: gli utilizzi e le proprietà

Gli integratori sessuali possono essere considerati dei supplementi di tipo alimentare ed energizzante che possono contribuire a risolvere o ridurre alcune carenze o disfuznioni sessuali dell’uomo e della donna. Gli integratori sessuali non sono assolutamente dei farmaci, ma contengono dei principi attivi che riescono a compensare le carenze fisiche del soggetto, andando a ridurre le sensazioni di ansia e disagio durante i rapporti intimi. Andiamo a conoscere i principi fondamentali degli integratori sessuali.

Integratori sessuali

Come abbiamo detto precedentemente, gli integratori sessuali sono dei supplementi energizzanti o alimentari per riuscire a correggere i vari disagi o disfunzioni della sfera sessuale che possono andare ad affliggere sia gli uomini che le donne.

Gli integratori sessuali maschili possono aiutare l’uomo nei casi di:

Calo della libido.

Disfunzione erettile.

Eiaculazione precoce.

Problemi psicologici legati alla difficoltà di erezione (es: tendenza ansiosa, bassa autostima, problemi verso la/il partner).

Sterilità.

Gli integratori sessuali femminili, invece, possono aiutare le donne nei casi di:

Anorgasmia.

Disturbi del desiderio.

Disturbi legati all’eccitazione.

Problemi psicologici che vanno a causare un calod el desiderio.

Sterilità.

Integratori sessuali: benefici

Vediamo ora quali sono gli integratori sessuali maschili e i loro benefici.

CITRULLINA: è un amminoacido che va a favorire delle erezioni più durature e vigorose.

GINKGO BILOBA: va a influenzare la sintesi e la produzione del mediatore dell’erezione. Il Ginko Biloba, inoltre, aiuta a ossigenare i tessuti, aumenta la sintesi della dopamina, lavora sull’aspetto chimico delle disfunzioni sessuali e va ad apportare sangue all’interno dei corpi cavernosi del pene, favorendo il turgore e l’erezione.

L-ARGININA: va a favorire la produzione dell’ossido nitrico, la qualità e la motilità dei spermatozoi nei soggetti che soffrono di oligospermia. Inoltre, aiuta a normalizzare la funzione erettile.

ZINCO: va a contribuire al mantenimenti dei livelli normali di testosterone nel sangue e alla fertilità.

Vediamo ora invece quali sono gli integratori sessuali femminili e i loro benefici.

ASHWAGANDHA: è una delle più potenti piante usate nella medicina Ayurvedica, poichè va a ridurre la frigidità e tutti quei disturbi legati all’eccitazione e all’orgasmo.

MACA PEREVIANA: è una pianta ricca di vitamina A, B e C che va a stimolare il desiderio sessuale e ad agire sugli stati d’animo e sui i livelli di energia.

MUIRA PAUMA: è indicata nelle donne che soffrono di un calo della libido sessuale, poichè è una pianta conosciuta per le sue proprietà afrodisiache.

U-LIBIDO: va ad aumentare la lubrificazione vaginale e quindi stimolare il desiderio sessuale.

Integratori sessuali: il migliore

Il migliore integratore sessuale per uomini secondo gli esperti e consumatori è sicuramente Tauro Plus, un alleato a base naturale che permette di ritrovare il vigore perduto e l'intimità nella relazione. Tauro Plus aumenta le prestazioni in modo che sia energiche e maggiormente durature. Dona maggiore vigore e potenza alle performance in camera da letto e di conseguenza migliora il rapporto di coppia.

Gli ingredienti di Tauro Plus sono:

Taurina Premium: di ottima qualità, permette di ottenere maggiore vigore sul desiderio, il controllo e anche la potenza.

Ginseng: ha un effetto afrodisiaco in modo da accendere il desiderio ogni volta.

Tribulus Terrestris: stimola la produzione ormonale aumentando la quantità e la qualità del seme e rafforza il desiderio.

Tauro Plus, non si trova nei negozi fisici o e-commerce. Per ordinarlo, bisogna collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati e inviarlo. L’integratore è in vendita al costo di 49€ per una confezione invece di 82 con la spedizione gratis. Il pagamento è con Paypal, carta di credito o anche in contanti al corriere.