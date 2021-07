Tapis Roulant: come perdere peso stando in casa

I Tapis Roulant sono un’attrezzatura utile all’interno delle palestre, ma ancora di più in casa, per un allenamento domestico, che non ha nulla da invidiare a quello professionale, date le caratteristiche avanzate dei modelli attuali di Tapis Roulant e i benefici che si possono raggiungere con l’allenamento regolare.

Tapis Roulant

Fare attività fisica regolarmente, almeno per mezz’ora al giorno, è fondamentale per restare in forma e in salute. La maggior parte delle volte, la gente si scoraggia perché non ha il tempo o i soldi per iscriversi in una palestra. La verità, tuttavia, è che per restare in forma e in salute, perdere peso e recuperare il peso forma ottimale di un tempo, non è necessario andare a correre al parco o in palestra.

Se vi sentite più ad agio tra le mura domestiche, infatti, sappiate che esistono attrezzature specifiche per l’allenamento in casa.

Il Tapis Roulant è il modo migliore per allenarsi quotidianamente, camminando o correndo su di esso, nel comfort della propria abitazione, raggiungendo traguardi che non hanno nulla da invidiare se si potesse andare a correre fuori casa o allenarsi in palestra.

Tapis Roulant: benefici

L’allenamento regolare sul Tapis Roulant offre numerosi benefici, tra cui:

la perdita di peso , in modo rapido ed efficace, dal momento che l’allenamento sul Tapis Roulant è di tipo aerobico. Inoltre, l’attività aerobica mantiene bassa la pressione sanguigna , ottimizza i livelli di colesterolo nel sangue e, in generale, la salute cardiovascolare, previene l’ osteoporosi e sviluppa forza muscolare;

, in modo rapido ed efficace, dal momento che l’allenamento sul Tapis Roulant è di tipo aerobico. una migliore salute mentale, alti livelli di energica, che rimangono costanti per tutta la settimana con l’allenamento quotidiano, minore stress e migliore qualità del sonno.

Tapis Roulant: il miglior modello

Esistono modelli diversi di Tapis Roulant, ma non tutti propongono le stesse caratteristiche e promuovono gli stessi benefici, così, mentre alcuni modelli presentano una tipologia standard, altri, propongono una tipologia avanzata, che integra funzioni e caratteristiche passate con funzioni e caratteristiche più evolute.

Slim Fold è il primo Tapis Roulant che presenta una combinazione di caratteristiche e funzioni passate ed evolute, allo stesso tempo, in modo tale da potersi allenare regolarmente, anche stando in casa. Dotato di un display LCD per tenere traccia del tempo trascorso, la distanza percorsa e le calorie bruciate, il cardiofrequenzimetro che si trova ai lati del Tapis Roulant aiuta lo sportivo a monitorare costantemente anche la frequenza cardiaca.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Rispetto a molti altri modelli simili, Slim Fold è vantaggioso non solo per il costo, ma anche per il design compatto e pieghevole, che consente di riporre il Tapis Roulant anche in uno spazio ristretto, non appena l’allenamento è terminato. Progettato per proporre al cliente dieci velocità diverse e tre programmi di allenamento diversi, la chiave magnetica completa le caratteristiche di Slim Fold, in modo tale da allenarsi in totale sicurezza e prevenire qualunque forma di incidente.

Diffidate dalle imitazioni e i programmi non originali. Slim Fold è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Slim Fold è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati della spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente, Slim Fold è in promozione a 399,99 €, anziché 499,99. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.