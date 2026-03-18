Invito ritirato a Svetlana Zakharova, tra arte e tensioni internazionali a Roma

La notizia del ritiro dell’invito a Svetlana Zakharova dal Gala Les Étoiles di Roma ha subito catalizzato l’attenzione dei media e della politica. L’evento, curato da Daniele Cipriani e annunciato per le date del 20 e 21 marzo nella Sala Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica, era stato presentato come un’occasione di incontro e celebrazione. Gli organizzatori hanno spiegato che l’invito era nato dall’idea che la cultura possa costruire ponti, ma che negli ultimi giorni sono emerse preoccupazioni tali da convincerli a rivedere la partecipazione.

Nel comunicato ufficiale si sottolinea il rispetto per la libertà di espressione e la contrarietà a ogni discriminazione per nazionalità, ma si motiva la scelta con la volontà di evitare che la presenza della danzatrice venga interpretata come una normalizzazione degli eventi internazionali in corso. Va ricordato che la ballerina non risulta sottoposta a sanzioni nei Paesi dell’Unione europea, elemento che tuttavia non ha dissipato i timori degli organizzatori rispetto a possibili strumentalizzazioni e malintesi.

Le ragioni ufficiali del ritiro

Secondo gli organizzatori del gala, l’invito a Zakharova era coerente con l’idea che l’arte unisca oltre le identità nazionali. Tuttavia, dopo contatti con alcune istituzioni e valutazioni interne, è emersa la possibilità che la partecipazione potesse essere letta come un segnale contrario alle sensibilità pubbliche legate alla situazione internazionale. Per questo motivo si è deciso di evitare che il palco diventasse terreno di fraintesi, proteggendo così il progetto artistico complessivo e rispettando la delicatezza del contesto.

Il rischio di strumentalizzazione

Gli organizzatori hanno esplicitato il timore che la presenza di una figura di primo piano potesse essere usata per legittimare o minimizzare dinamiche che molti percepiscono come conflittuali. In tale prospettiva, il concetto di normalizzazione viene citato come motivo centrale: evitare che un evento culturale diventi un’arma retorica o un pretesto per alimentare tensioni. Questa posizione mette in luce il complesso rapporto tra espressione artistica e responsabilità pubblica in tempi di scontro geopolitico.

Il precedente al Maggio Musicale e il profilo pubblico dell’artista

La decisione di Roma non nasce dal nulla: in precedenza Svetlana Zakharova era stata esclusa, o meglio sospesa, dal cartellone del Maggio Musicale Fiorentino. Anche in quel caso la scelta fu motivata dal perdurare delle tensioni internazionali e dalle sollecitazioni di gruppi civici. È utile ricordare che la danzatrice è nata a Lutsk (oggi in Ucraina), ma dal 2007 ha legami politici con la Russia Unita e ha ricoperto il ruolo di deputata nella Duma di Stato, elementi che hanno inciso sulla percezione pubblica della sua figura.

Le pressioni della società civile

La sospensione al Maggio Fiorentino seguì una lettera del Network associazioni per l’Ucraina inviata alle istituzioni culturali e politiche, che argomentava come la presenza di alcune figure potesse compromettere il clima degli spettacoli. Questo episodio evidenzia come le scelte artistiche siano spesso influenzate da mobilitazioni civili e dalla necessità per i teatri di bilanciare libertà creative e sensibilità del pubblico.

Reazioni politiche e prospettive

La decisione di ritirare l’invito a Zakharova ha subito suscitato commenti politici: esponenti della Lega e del Movimento 5 Stelle hanno definito la scelta come espressione di una presunta russofobia, con il vicepremier Matteo Salvini che ha dichiarato su RTL 102.5 che la cancellazione appare eccessiva e controproducente rispetto alla dimensione culturale. Dall’altro lato, chi ha sostenuto la scelta degli organizzatori ha richiamato alla necessità di evitare segnali che possano essere letti come un allentamento delle prese di posizione sulla scena internazionale.

La vicenda mette in luce la tensione permanente tra il valore universale dell’arte e la responsabilità simbolica che gli eventi pubblici assumono in momenti di crisi. Resta aperto il dibattito su come conciliare l’invito alla libertà artistica con la sensibilità delle comunità coinvolte, una questione che probabilmente continuerà a riproporsi nelle scelte dei grandi teatri e festival.