Percorso serale di relax con rituali di sauna e vibrazioni sonore

La serata proposta è pensata per chi cerca un momento di pausa profonda: un flusso di attività organizzate per accompagnare corpo e mente verso uno stato di rilassamento. Si parte con l’accoglienza negli spazi acqua dove idromassaggi e vasche riscaldate favoriscono il distendersi delle tensioni muscolari; questi primi istanti servono anche per sintonizzarsi sul ritmo dell’evento e lasciare fuori lo stress quotidiano. In questa fase è proposto un servizio di bevande detox e tisane disponibili per tutta la durata della serata, per sostenere l’idratazione e la sensazione di leggerezza.

Il percorso mantiene una scansione temporale chiara: ogni momento è pensato per preparare al successivo, alternando calore, esfoliazione e stimoli sonori. L’approccio è multisensoriale: il calore delle vasche, i profumi aromatici, la texture degli scrub e le vibrazioni sonore si combinano per un effetto sinergico. Prima di ogni attività più intensa è prevista una breve pausa con snack leggeri, come un pinzimonio di verdure o frutta fresca, utili a ristorare senza appesantire.

Programma della serata e tempi

L’appuntamento si apre alle 19:30 con ingresso e tempo libero nelle vasche idromassaggio: un’occasione per sciogliere i muscoli e iniziare il rilassamento. Alle 20:30 è previsto il rituale Aufguss meditativo denominato ‘I Suoni della Natura’, realizzato in sauna finlandese con fumigazione al Palo Santo per favorire una dimensione contemplativa. Alle 21:00 il programma prosegue con uno scrub purificante corpo chiamato ‘Note di Lavanda’, svolto nella camera di vapore per detergere in profondità. La serata si conclude alle 21:30 con i bagni di suono in acqua, un’esperienza sonora immersiva proprietaria che utilizza campane tibetane per veicolare vibrazioni benefiche all’intero organismo.

Ingresso e primo contatto con l’acqua

All’arrivo, l’area delle vasche offre un ambiente caldo e accogliente dove sperimentare diverse intensità di getto: il massaggio idrico lavora su tessuti e circolazione, mentre l’acqua calda promuove il rilascio di tensioni. Questa fase iniziale è utile anche per abituare il sistema nervoso al passaggio dal ritmo esterno a quello interno; consigliamo di restare almeno venti-quaranta minuti per massimizzare i benefici. Durante tutto il tempo sono a disposizione acque detox e tisane per reintegrare liquidi e sostenere la sensazione di leggerezza.

Rituale Aufguss meditativo

Il rituale aufguss è un procedimento che combina vapore, movimenti dell’aria e aromaterapia per intensificare la sudorazione e favorire il rilassamento profondo. In questo format, l’aufguss viene eseguito in chiave meditativa con l’uso del Palo Santo per le sue note aromatiche legnose che creano un’atmosfera raccolta. L’azione è accompagnata da suoni della natura predisposti per il rituale, così da guidare la respirazione e la concentrazione verso stati di calma e centratura.

Trattamenti corpo e pause rigeneranti

Lo scrub ‘Note di Lavanda’ alle 21:00 è pensato come un momento di purificazione: l’esfoliazione stimola il ricambio cellulare e, applicata nella camera di vapore, favorisce l’apertura dei pori e un’azione più profonda. La lavanda, impiegata per le sue proprietà calmanti, contribuisce a creare un effetto distensivo sulla mente oltre che sulla pelle. Dopo lo scrub è prevista una pausa con frutta fresca, un break leggero ed equilibrato che integra le energie senza appesantire.

Dettagli pratici sul trattamento

Lo scrub viene applicato con movimenti delicati e circolari, con prodotti studiati per rispettare l’equilibrio cutaneo; si raccomanda di informare gli operatori in caso di pelle sensibile o allergie. L’ambiente vaporizzato amplifica l’azione esfoliante e facilita un senso di rilascio; a fine trattamento la pelle risulterà più liscia e luminosa. Questo segmento unisce cura estetica e beneficio psicofisico, rappresentando il cuore del percorso.

Chiusura sonora e consigli pratici

La conclusione alle 21:30 con i bagni di suono in acqua è un momento di grande impatto emotivo: le campane tibetane generano onde sonore che, propagate nell’acqua, creano un massaggio vibratorio diffuso. Questa pratica mira al riequilibrio energetico e alla quiete mentale, facilitando una transizione dolce verso la fine della serata. È un finale pensato per lasciare i partecipanti in uno stato di calma prolungata, ideale per favorire un sonno ricco di recupero.

Indicazioni pratiche: portare accappatoio, ciabatte e due teli grandi in cotone (no microfibra). Durante tutta la serata saranno disponibili acque detox e tisane per accompagnare il percorso. Il ritmo dell’evento è calibrato per garantire progressione e comfort: rispettando gli orari si ottiene la massima efficacia delle singole esperienze.