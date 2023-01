Isabella Ferrari svela la sua dieta: come si tiene in forma?

Isabella Ferrari è sempre in splendida forma. In molte sono curiose, quali segreti nasconde? Isabella Ferrari ha svelato ai suoi fan di seguire una dieta specifica, detox, ma non sempre. E’ un’attrice italiana molto apprezzata dal pubblico italiano e non solo, inizia la sua carriera giovanissima ed è amatissima dal pubblico.

Scopriamo la dieta che segue Isabella Ferrari.

La dieta di Isabella Ferrari

Isabella Ferrari, pseudonimo di Isabella Fogliazza, è un’attrice italiana di tv e teatro. Classe 1964 nasce a Ponte dell’Olio, in provincia di Piacenza, è mamma di tre figli. Oggi Isabella ha 58 anni e nonostante il tempo che passa, l’attrice è sempre in forma smagliante. Ecco la dieta che segue.

L’attrice piacentina ha confessato che almeno una volta l’anno segue una dieta detox, così permette al suo organismo di depurarsi un po’ non solo da tossine, ma anche da scorie e liquidi ristagnanti.

Grazie a questo tipo di dieta ci si disintossica, si depura il corpo e ci sei sente meglio.

Isabella Ferrari punta su piatti a base di verdure a scapito di quelli di origine animale che sono facilmente digeribili. Una giornata tipo prevede zuppe di ortaggi e verdure, frutta secca e bevande a base di succhi di frutta di stagione. Non mancano mai carote, spinaci, asparagi, ananas, lattuga, spinaci, pompelmo, tutti cibi sani che apportano i giusti nutrienti.

Il fatto di introdurre a cadenza regolare delle fasi di detox è un’ottima strategia per tenere sotto controllo il peso, evitando anche fenomeni infiammatori che poi si traducono per noi donne in cellulite, gonfiori e ritenzione.

Per una fase detossinante nella propria dieta si parte sempre da una fase preparatoria al detox vero e proprio, con 3-4 giorni durante i quali ridurre gradualmente glutine, alcolici, zucchero e sale.

A seguire, ci si può purificare con 3 giorni di detox semi liquido, alternando durante la giornata estratti, smoothie, zuppe e verdure crude, così da assumere fibre, minerali e vitamine in maniera bilanciata.

In questo arco di tempo si consiglia di preferire attività slow, dalla ginnastica dolce al Pilates, senza dimenticare yoga ed esercizi di respirazione. Fondamentale l’idratazione: assicuratevi di bere almeno 2 litri di acqua al giorno, meglio se addizionata con un integratore a base di elettroliti e peptidi di collagene.