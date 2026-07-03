Isolamento e benessere: cosa dicono i dati su smart working, uso del cellulare e vita da single

Negli ultimi anni numerosi studi hanno esaminato come la solitudine sociale e i modi in cui lavoriamo o ci connettiamo influenzino la salute mentale. Dati su larga scala mostrano tendenze sovrapponibili: chi lavora prevalentemente da remoto, chi usa compulsivamente lo smartphone e chi vive da single possono sperimentare rischi diversi legati all’isolamento, ma le cause e le condizioni variano molto.

Questo articolo mette insieme tre evidenze principali: un’indagine su larga scala sul lavoro da remoto negli Stati Uniti, una ricerca su anziani e uso del cellulare in Cina e riflessioni cliniche sulla singletudine consapevole. Lo scopo è spiegare i fattori in gioco e sottolineare quando la solitudine si propone come rischio per il benessere psicologico.

Impatto del lavoro da remoto sul tempo in solitudine e sul disagio psicologico

Un’analisi che ha aggregato dati raccolti tra il 2011 e il 2026 su oltre 588.000 lavoratori ha confrontato professioni svolte prevalentemente in presenza con quelle compatibili con lo smart working. I ricercatori hanno escluso gli anni 2026-2026 per evitare distorsioni legate alla pandemia. Il risultato più evidente è che, nel gruppo che può lavorare da remoto, il tempo trascorso da soli è aumentato in media di circa un’ora al giorno e sono emersi segnali più forti di disagio psicologico rispetto ai lavoratori in presenza.

In particolare, tra le persone che vivono da sole l’effetto è stato più marcato: circa il 25% di chi lavorava in remoto e abitava da solo ha dichiarato di trascorrere l’intera giornata senza contatti sociali in presenza. Questo aumento dell’isolamento è associato a una crescita delle visite psichiatriche e delle prescrizioni di antidepressivi e ansiolitici, suggerendo un impatto concreto sulla domanda di cura.

Comunicazione professionale e rete sociale

Dalle risposte emerge che il lavoro a distanza riduce le interazioni informali con colleghi e lo scambio tra team differenti, attività che in ufficio favoriscono la creazione di legami amicali. Gli autori sottolineano che molte amicizie nascono proprio in luoghi di lavoro o in contesti abituali e che il contatto faccia a faccia resta un elemento centrale nella formazione di relazioni durature, non completamente sostituibile dagli strumenti digitali.

Uso compulsivo dello smartphone negli over 60 e associazione con sintomi depressivi

Un secondo studio ha esaminato 2.585 adulti di almeno 60 anni in diverse comunità urbane e ha distinto tra uso attivo del telefono (videochiamate, messaggi, condivisione) e consumo passivo (scrolling prolungato, video in solitaria). Utilizzando tecniche di machine learning per individuare i fattori più associati ai sintomi depressivi, i ricercatori hanno trovato che la partecipazione sociale offline è il fattore più protettivo: quando questa è ridotta, il rischio di sintomi depressivi cresce più che per qualsiasi altra variabile considerata.

Accanto alla partecipazione sociale, la dipendenza da smartphone — intesa come uso eccessivo che interferisce con la vita quotidiana — è emersa come secondo fattore rilevante. In particolare, gli anziani che usano raramente funzioni comunicative interattive mostrano un profilo di rischio diverso rispetto a chi utilizza il dispositivo per mantenere relazioni: lo stesso telefono può essere ponte o barriera.

Profili di vulnerabilità identificati

Lo studio ha individuato due gruppi particolarmente a rischio: uomini con bassa istruzione e segnali di uso problematico del telefono, dove la minore alfabetizzazione digitale favorisce forme di intrattenimento passivo; e persone con reddito e istruzione più elevati, che dimostrano come accesso alla tecnologia non equivalga automaticamente a protezione dalla solitudine.

Essere single e il concetto di resilienza attiva nella salute emotiva

La terza prospettiva è clinica e psicologica: essere single non coincide necessariamente con la solitudine e può rappresentare una scelta volontaria fondata su autonomia, reti sociali ampie e crescita personale. Il concetto di resilienza attiva descrive la capacità di trasformare la singletudine in una risorsa, coltivando amicizie profonde e mantenendo coerenza con i propri bisogni.

Tuttavia, è fondamentale distinguere tra singletudine come scelta consapevole e singletudine come meccanismo di difesa. Quando la preferenza per la solitudine nasce da paure dell’intimità o da schemi emotivi non risolti, la vita da single può diventare una strategia protettiva che ostacola il benessere. Indicatori utili a questa distinzione sono la qualità delle relazioni sociali, la presenza di attività significative e la capacità di gestire l’intimità senza evitamento cronico.

Interventi mirati, ascolto clinico e progettazione organizzativa possono mitigare i rischi, rendendo possibile coniugare i vantaggi del remoto e della tecnologia con la tutela della vita sociale e del benessere psicologico.