Auto italiane 2026: elettriche in crescita e i modelli più venduti

Il mercato automobilistico italiano continua a mostrare segnali positivi, con giugno 2026 che registra un aumento delle immatricolazioni. Le auto elettriche stanno guadagnando terreno, mentre alcuni modelli stanno scalando rapidamente la classifica. Vediamo insieme i dati più significativi e le tendenze emergenti.

Il settore delle auto elettriche sta vivendo un momento di grande espansione. A giugno 2026, le immatricolazioni di veicoli elettrici puri hanno raggiunto il 10,1% del mercato, con 14.894 unità vendute. Questo rappresenta un balzo significativo rispetto al 6% dello stesso mese del 2026 e all’8,8% di maggio 2026. La crescita è stata trainata dalla scadenza degli incentivi e dalla performance di alcuni brand specifici.

Le ibride dominano, ma le elettriche avanzano

Le auto ibride continuano a dominare il mercato con una quota del 46,1%, suddivise in mild hybrid (30,1%) e full hybrid (16%). Tuttavia, le elettriche pure stanno guadagnando terreno, con una quota del 10,1%. Anche le ibride plug-in sono in crescita, raggiungendo il 10,6% di quota mensile. Le alimentazioni tradizionali, come benzina (18%), diesel (6,5%) e GPL (8,7%), sono in calo.

I brand in crescita e quelli in difficoltà

Stellantis chiude giugno con un forte progresso, con 40.207 immatricolazioni e un aumento del 22,18%. Nel semestre, il gruppo raggiunge 289.966 unità, con una crescita del 15,29%. Fiat è il traino principale, con 14.016 immatricolazioni a giugno e un +27,15%. Bene anche Peugeot (+31,92%) e Opel (+12,84%). Alfa Romeo, invece, registra un calo del 40,81% a giugno.

Il Gruppo Volkswagen cresce poco nel mese (+0,83%), ma mantiene un buon passo nel semestre con 145.924 unità e un +7,10%. Audi si mette in luce con un +10,82% a giugno e un +16,96% nel cumulato. Il Gruppo Renault cresce nel mese (+7,51%) grazie a Dacia, ma resta negativo nel semestre (-4,15%).

Tra i marchi in difficoltà, Hyundai segna una contrazione del 36,25% a giugno e del 27,03% nei primi sei mesi. Male anche Nissan (-17% nel mese), Suzuki (-11,78%), Jeep (-12,08%) e Mercedes (-9,33%).

Le auto elettriche più vendute

Le auto elettriche stanno conquistando sempre più spazio nel mercato italiano. La Leapmotor T03 domina la classifica delle auto totalmente elettriche vendute da gennaio a giugno, seguita dalla Dacia Spring e dalla Tesla Model Y. La crescita delle elettriche è un segnale positivo per la transizione verso una mobilità più sostenibile.

La Leapmotor T03 ha venduto 21.841 unità, mentre la Dacia Spring ne ha vendute 5.300 e la Tesla Model Y 4.160. Altri modelli in classifica includono la Citroen e-C3, la Tesla Model 3 e la Byd Dolphin Surf. La crescita delle elettriche è stata supportata da incentivi e da una maggiore offerta di modelli accessibili.

La crescita del mercato delle auto elettriche in Italia è un segnale incoraggiante per la transizione verso una mobilità più sostenibile. Tuttavia, il divario con il resto d’Europa rimane ampio. In Germania, le elettriche rappresentano il 22,8% del mercato, in Francia il 27,9% e nei Paesi Bassi il 30,5%. La strada verso l’elettrificazione è ancora lunga, ma i segnali positivi ci sono.