Kitty Spencer, primogenita del conte Charles Spencer, è cugina di primo grado dei principi britannici William e Harry. Modella e socialite Spencer rivela la sua malsana dieta seguita in passato.

Kitty Spencer e l’ex dieta malsana

Kitty Spencer è la celebre modella primogenita del conte Charles Spencer, fratello della principessa Diana, e figlia dell’ex modella Victoria Lockwood. La nipote della compianta lady D, cugina di primo grado dei principi William e Harry, è cresciuta in Sudafrica, dove si è trasferita la sua famiglia nel 1995.

Il 1997 è stato un anno molto difficile per lei e per i suoi cari. I suoi genitori, dopo varie crisi, hanno divorziato. La madre Victoria ha dovuto sottoporsi a cure per le dipendenze da droghe e alcol da cui era affetta. Sempre nel 1997, a fine agosto, è mancata all’improvviso la zia Lady Diana, in seguito allo schianto fatale. Un anno che ricorda con tanta tristezza e dolore. A subirne le conseguenze non solo la sua salute mentale ma anche quella fisica. Kitty infatti ha rivelato di aver avuto “problemi” con il cibo e con una dieta sbagliata.

Nel 2021 la Spencer è stata scelta da Dolce & Gabbana come Global Ambassador della maison, i due stilisti italiani infatti erano presenti al suo matrimonio con il magnate sudafricano Michael Lewis, che ha 32 anni più di lei. Ma cosa ha rivelato la nobile modella e influencer aristocratica inglese, della sua dieta? Kitty Spencer si è trasformata nel 2018 dopo aver perso molto peso e ora ha spiegato cosa l’ha spinta a modificare il suo stile di vita.

La nipote di Lady D è riuscita a mantenere la sua forma perfetta eliminando per sempre la dieta poco salutare e malsana che era solita seguire. Kitty ha rivelato che a motivarla a cambiare il suo stile di vita è stato il suo primo lavoro da modella e il matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle.

Prima del suo percorso dimagrante la 32enne Kitty riceveva tantissimi commenti negativi sulle sue piattaforme social e molti la criticavano per il suo peso. La socialite ha rivelato di essere stata offesa verbalmente da alcuni commenti alle sue foto. L’aristocratica influencer ha fatto capire quanto crescere insieme a membri della famiglia con problemi di salute ha contribuito alla buona salute, dieta ed esercizio fisico. Per perdere peso, Kitty ha seguito una dieta equilibrata e si è assicurata di fare molto esercizio fisico.

Anche se la socialite britannica mangia in modo sano, non ha paura di concedersi qualche sfizio ogni tanto, mangiando un panino Pret A Mangers per pranzo o divorando una pizza al tartufo.

La dieta di Kitty Spencer: come ha perso peso

Kitty Spencer, nota influencer aristocratica e nipote della scomparsa Lady Diana, è molto seguita sui social dove in passato ha ricevuto anche commenti poco piacevoli sul suo aspetto fisico. Quando poi ha debuttato come modella per Dolce&Gabbana la sua vita (e stile) è cambiata in meglio. Addio alla sua ex alimentazione malsana e scorretta, e così Kitty ha accolto una dieta sana ed equilibrata che le ha fatto ritrovare la forma fisica.

La primogenita del conte Charles Spencer e dell’ex top model Victoria Lockwood Lady Kitty ha perso molto peso negli ultimi anni, appunto, da quando ha fatto del suo aspetto il suo lavoro da modella e testimonial. Prima di allora, diceva che l’esercizio fisico e un’alimentazione sana non facevano per lei.

“C’è una palestra in casa, letteralmente accanto alla mia camera da letto”. ha detto. “Ma non ci sono mai stata”. A Kitty non piaceva fare esercizio, e non era ossessionata dal suo peso. “Mia mamma dice che non è salutare avere le bilance in casa: sono vietate” ha spiegato. Lady Kitty Spencer ha rivelato che la battaglia di sua zia Diana contro la bulimia e le lotte di sua madre contro l’anoressia e la dipendenza da droga e alcol le hanno fatto capire l’importanza del benessere sia fisico che mentale.