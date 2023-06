Anna Falchi, attrice, conduttrice tv, ex modella italiana con cittadinanza finlandese, è stata considerata un vero e proprio sex symbol degli anni Novanta e Duemila. All’età di 51 anni, compiuti da poco, è in perfetta forma. Qual è la sua beauty routine?

La beauty routine di Anna Falchi: i segreti di bellezza dell’attrice

Anna Falchi, attrice considerata sex symbol in Italia alla fine degli anni Novanta, inizia la scalata al successo nel 1989 quando si aggiudica il secondo posto a Miss Italia. Qualche anno dopo viene scelta da Federico Fellini come testimonial di un importante spot pubblicitario al fianco dell’indimenticabile Paolo Villaggio. Da allora Anna viene richiesta dai più grandi registi italiani per film e fiction tv.

Oggi la Falchi, 51 anni compiuti da poco, ha una pelle sempre giovanile e curata da far invidia alle sue coetanee. Quale routine di bellezza segue?

Proprio l’attrice ed ex modella finlandese ha svelato alcuni dei suoi segreti di bellezza che l’aiutano ad apparire sempre in perfetta forma anche dopo i 50 anni. Primo segreto: niente sole! Ecco cosa ha detto la Falchi:

“Non prendo sole sul viso dal 2000, il che è un ottimo anti-age, e non amo i dolci: è la mia salvezza. I peccati di gola che mi concedo sono più che altro pane e mortadella, salame e formaggi ma senza eccedere. La sera mangio poco, quasi nulla. E faccio sport: tapis roulant e yoga”, ha spiegato Anna Falchi.

L’attrice si è sottoposta solo una volta, a quanto raccontano da lei stessa, a un intervenuto chirurgico per rifare il décolleté. Anni fa, agli esordi nel mondo dello spettacolo, Anna Falchi ha rifatto il seno. “Era asimmetrico, il destro più grande del sinistro, in modo molto visibile, e anche con due cicatrici per l’asportazione di due nei maligni. Insomma, ero a disagio”, ha confidato tempo fa la diretta interessata.

Anna Falchi ha ammesso di curare tantissimo il suo aspetto esteriore dal viso al corpo, e di essere un’ottima estetista di se stessa. “Appena sveglia lavo il viso con l’acqua gelida, uso solo creme protettive, faccio scrub sotto la doccia e adoro gli impacchi di fango per sgonfiare le gambe”, ha raccontato la showgirl.

I prodotti beauty che non possono mai mancare nella borsa di Anna Falchi, soprattutto quando viaggia, sono: il tonico all’acqua di rose, le creme viso, il fondotinta con protezione solare, il rasoio ed il filo interdentale per avere sempre un sorriso smagliante.

Anna Falchi: segreti di bellezza per una pelle giovane

Come anticipato, una delle scelte più improntati che Anna Falchi ha fatto per la cura della sua pelle è quella di non esporsi più ai raggi solari, e di applicare comunque la protezione solare.

“Dal 2001 non prendo il sole! È un sacrificio ma per una donna è il miglior antirughe che possa esistere…Per il ricambio cellulare una volta a settimana mi concedo lo scrub al viso e al corpo sotto la doccia”.

Tra i suoi segreti di elisir di lunga giovinezza, l’attrice lava sempre il viso con acqua tiepida e termina con un getto gelido per tonificare. Immancabili anche le maschere di bellezza un paio di volte a settimana per avere la pelle sempre liscia, levigata e soprattutto tonica.