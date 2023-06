Luis Sal, bolognese con la passione per girare e montare video, è protagonista della querelle di questi giorni con l’ormai ex amico Fedez. Ma cosa mangia lo youtuber? Ecco la sua dieta.

La dieta di Luis Sal: cosa mangia lo youtuber?

Classe 1997, youtuber, videomaker ed ex conduttore del fortunato podcast “Muschio Selvaggio” al fianco del cantante Fedez, Luis Sal si è fatto strada nel mondo del web e dei social in questi anni.

Nei suoi video Youtube Luis, diventato anche influencer, si occupa principalmente di intrattenimento ma promuove anche uno stile di vita sano e positivo. In uno dei suoi tanti video, che però pubblica sporadicamente, Luis ha descritto la sua esperienza nel mondo del fitness, da esile 14enne a 26enne con una vera passione per il sollevamento pesi.

“Verso i 14-15 anni mi son detto “voglio avere un gran fisico”: mi sono vergognato del mio aspetto fisico per tanto tempo”, ha raccontato lo youtuber. Per Luis la prima motivazione all’esercizio fisico era legata alla volontà di cambiare in meglio, con buoni effetti sulla vita sociale e sull’immagine di sè.

Luis ha iniziato seguendo programmi di esercizi trovati sul web, ma dopo un anno i risultati ottenuti erano ancora lontani da quelli desiderati. Sempre consapevole di aver scelto un obiettivo alla sua portata, lo youtuber ha continuato a inseguire la sua immagine del “Luis del futuro” e si è iscritto in palestra.

In questa fase, pur avendo a disposizione programmi di allenamento efficaci, Luis si è trovato alle prese con un nuovo problema: la mancanza di continuità. E’ una situazione molto comune che spesso nei giovani si risolve con l’abbandono totale della pratica sportiva.

A 17 anni, poi, Luis è andato a studiare negli Stati Uniti, a Nampa, un paese piccolo e isolato. “Mi sono messo un obiettivo in testa: tornare in Italia con un gran fisico. Volevo stupire i miei genitori, volevo stupire i miei amici. Mi svegliavo alle 4:30 di mattina, alle 5:00 ero in palestra alle 6:30 uscivo dalla palestra. Questa è stata la mia vita per 6 mesi”, ha confessato. E da allora la sua vita è cambiata, in meglio.

“Una volta tornato in Italia pensavo voglio sollevare i pesi, voglio andare un palestra, voglio diventare più forte”, niente è facile, nulla è facile ma se hai un obiettivo in testa e sei motivato, niente ti ferma. Non sono un supereroe, lo possono fare davvero tutti: non ci sono scuse, non esiste il “non ce la faccio, non posso, non ho tempo”: se tu lo vuoi tu puoi, l’unico limite è nella testa”, ha detto Luis ai suoi milioni di fan.

La dieta dello youtuber Luis Sal: come si tiene in forma?

Dopo settimane di rumors sull’assenza dello youtuber Luis Sal da “Muschio Selvaggio”, podcast condotto insieme al rapper Fedez, lo stesso cantante in video condiviso sul canale YouTube del podcast, ha spiegato perché secondo lui Luis ha abbandonato il progetto.

Da quel video, è stato un botta e risposta tra i due tramite altri video social, in cui entrambi si “accusano” e dicono la loro sull’abbandono di Luis. Un vero e proprio dissing a colpi di video che ha catturato l’attenzione di milioni di utenti e che ancora interessa. In realtà Luis è sempre stato appassionato di video e telecamere, ma il suo “nuovo ruolo”, forse, non l’ha soddisfatto.

La passione per la telecamera per Luis è nata quando era solo un bambino, e da allora non ha mai smesso di stare davanti all’obiettivo. Sketch, montaggi simpatici, interviste.

Appassionato di fitness e gran salutista, Luis Sal si vanta di non aver mai fumato nemmeno una sigaretta. E forse è proprio per questo stile di vita che Luis si è sentito in dovere di fondare un movimento basato sulla sua persona.

Il Luismo: “Un luista vuole tanto bene alla mamma, si prende cura del proprio corpo, porta a termine i propri obiettivi, crede in se stesso e nelle sue idee, rispetta le altre persone, ha senso dell’umorismo. Non trova scuse, guarda sempre il lato positivo. Non dà niente per scontato”, dice lo youtuber.

E proprio per questo anche la sua alimentazione segue lo stile di vita sano ed equilibrato. Nel suo regime: no alcol, no fumo, mai saltare i pasti. Questi sono i tre cardini della dieta di Luis. Sì invece a carboidrati “buoni” come pasta, pane integrali, cereali, con colazioni sane ma abbondanti, come condivide Luis sui suoi social.

Per il resto, lo youtuber non ha una dieta fissa ma questa cambia in base all’obiettivo che si è posto in palestra. Luis, infatti, si fa aiutare dal suo personal trainer. E a giudicare dal risultato, l’impegno si vede tutto.