Glutei sodi e alti: la guida di Zoe Rodriguez

Zoe Rodriguez, personal trainer che dispensa consigli di fitness sui social, ha realizzato un intero programma di allenamenti per glutei sodi e alti. Vediamo in cosa consiste il Build a Better Booty Program di Zoe Rodriguez da fare a casa o in palestra.

Otterrete glutei tonici, da far invidia: ecco cosa fare.

La guida di Zoe Rodriguez: glutei tonici

“Build a Better Booty” by Zoe Rodriguez. Questa guida si concentra esclusivamente su esercizi per i glutei e sulla crescita della massa muscolare. E’ ideale per chi vuole non solo rassodare, ma anche rendere i glutei più sporgenti e tondeggianti. Molte donne hanno il problema del “sedere piatto”, questa è una soluzione.

Si tratta di una guida di 3 mesi, nella formula che ormai ben conosciamo: 3 mesi di allenamento progressivo che piano piano si intensifica.

A differenza di altre guide simili, però, gli esercizi non cambiano di giorno in giorno o di settimana in settimana: abbiamo un tot di esercizi per il primo mese, un tot per il secondo e un tot per il terzo, da fare sempre uguali per tutto il tempo indicato.

È consigliato allenarsi 2-3 volte a settimana per ottenere risultati ottimali. E’ bene fare almeno 36-48 ore di pausa tra un allenamento e l’altro per dare ai muscoli il giusto tempo di ripararsi e crescere.

Tutti gli esercizi sono illustrati e spiegati ed è possibile anche trovare dei brevi video utilissimi che mostrano l’esecuzione corretta sul canale YouTube di Zoe Rodriguez.

Prima di allenarsi è consigliato un riscaldamento di 5-10 minuti con del cardio leggero; la sessione di allenamento vero e proprio dura circa un’oretta; a fine allenamento sarà bene fare 5 minuti di defaticamento e un po’ di stretching per allungare i muscoli ed evitare infortuni.

La guida di Zoe Rodriguez: a casa o in palestra

Il livello della guida è adatto a tutti e il bello è che si possono fare le versioni semplificate di alcuni esercizi. Per intensificarli, invece, basta aumentare il carico di peso. L’efficacia è garantita a tutti i livelli. E’ da fare a casa oppure in palestra?

In realtà la palestra dà la possibilità di cambiare manubri molto spesso e scegliere sempre il carico di peso più adatto alla difficoltà di ogni esercizio. Ma, si può fare anche a casa, anche se i risultati migliori li ottieni con i pesi.