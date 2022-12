Matita per sopracciglia effetto pelo: come si usa

Hai acquistato la matita per sopracciglia con effetto pelo, ma non sai come utilizzarla? In questo articolo, ecco spiegato come utilizzare la matita per sopracciglia che ti permette di ottenere l’effetto pelo, simile al microblanding.

Matita per sopracciglia effetto pelo: ecco come si usa

Questa rivoluzionaria matita per sopracciglia è perfetta per definire lo sguardo e renderlo naturale ma accattivante con ogni beauty look. Tutti i make-up hanno bisogno di essere sorretti da sopracciglia strutturale, per un risultato wow.

Se anche le vostre sopracciglia hanno bisogno di colore e di essere riempite per via di buchini e spazi vuoti, nonché di aggiustare la loro forma, allora una matita sopracciglia effetto pelo è quello che fa per voi: un prodotto di precisione e altamente performante, che garantisce un risultato impeccabile ma naturale.

La differenza con le altre è soprattutto nella punta: quella di una matita a effetto pelo è appuntita e molto fina. Infatti, con una hair effect pencil abbiamo modo di disegnare le sopracciglia pelo per pelo, e questo sarebbe impossibile con una mina spessa anche solo pochi millimetri.

Come si mette la matita per le sopracciglia? Ecco come utilizzare la matita per sopracciglia dall’effetto pelo. Per prima cosa dovete individuare la forma corretta che intendete dare alle sopracciglia.

A questo punto vi consigliamo di fissarle e pettinarle, per capire dove andare a intervenire con la matita e dove invece non è necessario (e anche per creare un beauty look perfetto).

Dopodiché dovrete procedere tracciando dei tratti molto vicini, proprio come se doveste disegnare i singoli peli delle sopracciglia. Per un risultato ancor più vivido, vi consigliamo di mettere la matita per sopracciglia come ultimo step del make up, dopo aver fatto sia la base che il trucco occhi.

In questo modo il tratto appena disegnato rimarrà ben visibile, senza perdere forma e colore.

Come disegnare le sopracciglia nel modo giusto

Per applicare al meglio la matita per sopracciglia, dovete innanzitutto pettinare le sopracciglia verso l’alto e verso l’esterno. Solo successivamente occupatevi di riempire gli spazi vuoti e vari buchi lasciati da un utilizzo troppo frenetico delle pinzette.

In questa fase rispettate l’andamento naturale delle sopracciglia, armonizzando il vostro tratto col resto del pelo. Se volete, potete sfumare un po’ il tratto, oppure fissarlo con un po’ di gel, pettinando di nuovo le sopracciglia nel loro senso naturale.