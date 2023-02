Chiara Ferragni conta su Instagram, il suo canale di comunicazione per eccellenza, oltre 28 milioni di seguaci. L’imprenditrice digitale condivide la sua vita con i suoi followers, dai figli al lavoro ai segreti di bellezza. La Ferragni ha rivelato proprio sui social la sua beauty routine.

Ecco di cosa si tratta.

La beauty routine di Chiara Ferragni: step by step

Su Instagram, il suo canale per eccellenza, Chiara Ferragni ha svelato gli step della più semplice delle beauty routine mattutine, ovvero i passi base che seguono la detersione viso: siero, contorno occhi e crema idratante. La sua pelle luminosa e apparentemente senza imperfezioni è frutto di una cura costante e minuziosa. Vediamo la beauty routine di Chiara Ferragni.

L’influencer di moda utilizza naturalmente prodotti della linea skincare Advanced di Lancôme, brand cosmetico al quale è legata e con cui ha lanciato due collezioni make-up nel 2019 e 2020. E’ anche global ambassador per Ghd, testimonial Pantene e ha anche lanciato una sua linea trucco distribuita da Douglas. “Concedersi del tempo per sistemare i capelli e truccarsi è un atto d’amore verso se stesse”, ha confessato Chiara Ferragni.

Tra i segreti di bellezza di Chiara c’è il massaggio facciale prima del make-up.

Drenando i liquidi la pelle migliora decisamente. L’imprenditrice, del resto, è pronta sempre a sperimentare nuovi trattamenti di bellezza: “Ho anche provato la crioterapia, ma soffro il freddo e preferisco di gran lunga un bagno caldo”, ha confessato. Ecco alcuni dei prodotti di beauty routine utilizzati da Chiara Ferragni.

Siero Advanced Génifique Sensitive di Lancome

Una nuova formula che agisce accelerando il recupero della pelle, per una pelle più forte e che appare più giovane.

Si presenta con una nuova formula arricchita da uncomplesso di 7 frazioni di prebiotici e probiotici,accuratamente selezionati e trasformati per l’efficacia sulla pelle.

Defence Solution Crema Riparatrice Idratante di Dibi Milano

Dalla formula delicata ad alta tollerabilità, che protegge e rinforza la pelle, aiutando a ridurre l’ipersensibilità cutanea. Grazie alla sua azione protettiva, emolliente, lenitiva e reidratante, favorisce l’omeostasi della barriera cutanea, per mantenere in equilibrio le funzioni della pelle.

La beauty routine di Chiara Ferragni

L’influencer italiana più seguita al mondo utilizza spesso nella sua routine di bellezza una maschera viso in tessuto del brand Lancome che tiene in posa per circa una decina di minuti, questa, stando a quanto dichiara Chiara dona subito una sensazione di pelle fresca.

Successivamente applica picchiettando un siero viso. Una volta che il siero si è assorbito passa poi al contorno occhi sempre con la crema di Lancome che trova particolarmente soffice e cremosa. Ultimo step una crema idratante prima di applicare il fondotinta e il trucco che sfoggia nel reel social: un super smokey eyes.