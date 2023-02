Come usare Olaplex 0? La guida step by step

Celebre in ogni parte del globo, il marchio Olaplex sta letteralmente spopolando nel settore dell’hair care. Non solo per quanto riguarda la sfera professionale, i prodotti Olaplex sono molto apprezzati anche per uso domestico. Ecco come usare al meglio Olaplex N.

0 con questa guida step by step.

Come usare Olaplex 0: tipologia di prodotto

Magari hai adocchiato i prodotti Olaplex all’interno del tuo salone di fiducia, ma non sai proprio come approcciarti alla linea? Ecco come utilizzare i prodotti Olaplex partendo dal più noto N.0.

La tecnologia collaudata Olaplex permette di riparare i capelli visibilmente danneggiati, in particolare quelli decolorati oppure le capigliature che hanno subito trattamenti chimici stressanti-come permanenti o stirature.

L’azione di Olaplex è mirata proprio al ripristino di questi legami bisolfuro, rendendo così la capigliatura più forte, sana e luminosa.

I prodotti Olaplex-come indicato dal brand stesso- possono essere utilizzati su tutte le capigliature: dalle chiome più lisce fino al riccio afro, qualsiasi tipo di capello può trarre beneficio dal trattamento. Non sono prodotti liscianti, quindi via libera per le curly lovers: i vostri ricci non saranno minimamente appiattiti oppure afflosciati da Olaplex.

Olaplex N.0 INTENSIVE BOND BUILDER TREATMENT. Come il N.3 anche questo prodotto va applicato prima dello shampoo: il numero 0 prepara il capello a ricevere il trattamento successivo. Il numero 0, se utilizzato come unico step, ha un modesto effetto di ripristino dell’integrità del capello quindi meglio utilizzarlo in combo con il N.3.

Gli step da seguire per applicare Olaplex 0

Come primo step utilizziamo il numero 0 di Olaplex, l’intensive bond builder treatment.

Si presenta sotto forma di liquido acquoso, e va distribuito lentamente sui capelli dalle radici alle punte, avendo cura di saturare tutte le sezioni. Il numero 0 va lasciato in posa almeno 10 minuti; in questo modo il numero 3 penetrerà più in profondità nella struttura del capello. Una volta atteso il tempo di posa, possiamo procedere con la stesura del numero 3.

Il grado di umidità del capello è fondamentale per la buona riuscita del trattamento: il numero 0, essendo un liquido acquoso, garantisce il corretto grado di umidità del capello.