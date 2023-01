Su Netflix la serie tedesca “L’imperatrice” che racconta la vita della principessa Sissi continua a spopolare. In attesa di una prossima stagione, vediamo in questo articolo tutti i segreti di bellezza sovrana più amata dalle beauty addicted.

La principessa Sissi: beauty routine dell’imperatrice

A più di 120 anni dalla sua scomparsa, la principessa Sissi continua a far parlare di sé e della sua routine di bellezza che le permetteva di mantenersi in forma e bellissima per sempre. Ecco cosa sappiamo della sua beauty routine che ha anticipato di cento anni i trucchi di bellezza di oggi.

La sua beauty routine comprendeva: sveglia alle 5 e bagno rinvigorente nell’acqua ghiacciata (ha anticipato di più di un secolo il trend della crioterapia).

L’imperatrice più amata di sempre proseguiva con sessioni di ginnastica nelle palestre private che si faceva attrezzare in ogni palazzo reale nel quale si trovasse a soggiornare, poi continuava con gli esercizi a cavallo per altre cinque ore.

Passeggiava tra i boschi anche 10 ore al giorno e seguiva una sorta di dieta a zona. Alternava periodi in cui si nutriva di soli liquidi (latte, infusi alla violetta e discutibili spremute di carne) ad altri in cui mangiava un uovo o esclusivamente frutta.

La maschera viso alla fragola

Must della skincare di Sissi era una crema di fragole fresche e schiacciate che, grazie ai loro acidi, hanno proprietà esfolianti, purificanti e illuminanti, capaci di rafforzare la barriera cutanea e proteggerla dagli agenti esterni. A questa maschera Sissi aggiungeva del miele, cicatrizzante e antibatterico.

Sissi era così ossessionata dalla bellezza tanto da creare una particolare crema viso, La Creme Céleste, che le permetteva di avere una pelle di porcellana e rosea.

Il preparato era prodotta nella farmacia di corte con cera bianca, olio di mandorle dolci, bianco di balena e acqua di rose di cui era innamorata.

La sera si dedicava a massaggi con olio di oliva, impacchi col fieno (oggi molto praticati nei centri estetici à la page), sessioni di vapore caldo total body. E, inoltre la principessa Sissi dormiva con una fetta di carne sulla faccia, una sorta di maschera anti-age.

La cura dei capelli

Il suo punto di forza sono stati i capelli, lunghissimi, che per pettinarli ci volevano 3 ore al giorno tanto da pesare 5 chili.

Era talmente ossessionata dai suoi capelli tanto da dedicare all’haircare 12 ore al giorno. Per il suo shampoo erano utilizzati 20 tuorli d’uovo e una bottiglia di cognac che rendeva la chioma ultra brillante.