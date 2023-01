Huda Kattan, make-up artist internazionale, fondatrice del beauty brand Huda Beauty da milioni di dollari, ha svelato i segreti di bellezza della sua beauty routine. Vediamo cosa ha raccontato ai magazine Huda Kattan, la regina social del mondo beauty.

Huda Kattan: la beauty routine della make-up artist

La make-up artist musulmana e “senza velo” di Dubai, dai tutorial più seguiti del web, Huda Kattan è stata inclusa nella top ten stilata da Forbes delle più influenti guru social nel mondo della bellezza. Con oltre 22 milioni di seguaci solo su Instagram, Huda Kattan è l’icona beauty più seguita al momento, anche da Kim Kardashian.

Di origini irachene, ma cresciuta in USA, può dire di aver costruito dal 2010 (anno di nascita del suo blog) a oggi, un vero e proprio impero fondato sulla bellezza.

Huda ha deciso di non indossare il velo perché il suo lavoro richiede che mostri sui social viso e capelli.

“La mia più grande ispirazione beauty è mia sorella minore Mona. Da bambine, Mona partecipava a quei concorsi di bellezza, che negli Stati Uniti del sud, dove siamo cresciute, sono una cosa “molto seria” – e io la truccavo ogni volta”, ha raccontato Huda Kattan.

La make-up artist ha confessato di avere sempre addosso la matita Huda Beauty Lip Contour in Trendsetter.

Uno degli ultimi prodotti da lei amati si chiama Fillerina Roll-On Lip Plumper: è un trattamento rimpolpante per le labbra a base di acido ialuronico che col tempo le mantiene voluminose. Non è immediato, è necessario utilizzarlo per più di un mese e applicarlo circa 5 volte al giorno per vederne i risultati. E, poi adora le maschere nere.

Le facials masks di Huda Kattan

Per le imperfezioni della pelle, a tendenza acneica, Huda Kattan ha lanciato il trend della beauty routine.

Basta avere solo 3 ingredienti: latte, noce moscata e miele. Il latte è incredibile per la pelle perché ha un’altissima percentuale di acido lattico che aiuta a esfoliare naturalmente l’epidermide e migliorarne la luminosità.

La noce moscata è ottima per combattere l’acne e il miele è un anti infiammatorio, per ridurre l’arrossamento. Dopo soli 10 minuti si nota già la differenza.