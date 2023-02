L’attrice spagnola, Rocio Munoz Morales, ha confessato la sua passione per la cura della pelle e ha rivelato le sue abitudini beauty, semplici ed essenziali. Dalla doccia “per svegliarmi ogni mattina” alla detersione viso. Scopriamo la beauty routine di Rocio Munoz Morales e i suoi segreti di bellezza per una pelle luminosa e senza imperfezioni, come la sua.

La beauty routine di Rocio Munoz Morales: i segreti di bellezza

Rocío Muñoz Morales, attrice spagnola e moglie del celebre Raoul Bova, è una grandissima appassionata di skincare. “La pelle è anche la prima cosa che mi colpisce quando guardo un’altra donna”, racconta l’attrice spagnola, 34 anni.

“Sono convinta che l’aspetto della nostra pelle rifletta come stiamo dentro, non solo di salute ma soprattutto emotivamente, e prendermene cura mi fa stare bene”, ha confessato Rocio.

Grazie anche alla sua passione e attenzione per la skincare l’attrice nel 2021 è diventata brand ambassador di Isdin Italia, marchio di cosmetica.

In occasione degli ultimi lanci del brand – le due creme idratanti della linea Hyaluronic Moisture e il siero notte bifasico a base di retinaldeide Retinal Intense – Rocío Morales ha raccontato i gesti imprescindibili della sua routine skincare, ideale per le trentenni come lei.

Vitamina C e protezione solare per il mattino

L’attrice ha detto, sulla sua beauty routine: “Tutte le mattine per potermi svegliare bene ho bisogno di fare la doccia, capelli compresi: ogni tanto capita che non ho il tempo di asciugarli e arrivo sul set con i capelli umidi.

Invece, il tempo per applicare la protezione solare lo trovo sempre: non esco mai di casa senza, né d’estate, né d’inverno”.

Inoltre, ha aggiunto: “Credo che proteggere la pelle dai danni dei raggi del sole sia il gesto più importante per la sua bellezza”. Oltre l’Spf, la beauty routine mattutina di Rocío include l’applicazione del Flavo-C Forte di Isdin, un siero con il 15% di Vitamina C pura, fresca e stabile.

Rocio Morales usa anche Isdin Hyaluronic Moisture Sensitive Skin, crema idratante intensiva a rapido assorbimento formulata proprio per la pelle sensibile e tendente ad arrossamento.

Segreti di bellezza di Rocio Munoz Morales

La sera, invece, Rocío Morales si strucca sempre prima di andare a dormire. L’attrice ha detto di aver ereditato questa “ossessione” per la pulizia della pelle da sua madre. “Mia madre non si è mai fatta trattamenti estetici o altro, ma si è sempre struccata con cura meticolosa ogni sera: quando ero piccola usava un panno speciale e poi l’acqua di rose”, ha così detto Rocio.