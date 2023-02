Chiara Maci, influencer e scrittrice nata come cuoca, segue una routine di bellezza per una pelle perfetta. Soprattutto in occasione di un evento importante, come Sanremo, la cuoca dedica molto tempo e attenzione alla cura della pelle. Scopriamo insieme cosa ha confessato Chiara Maci, sulla sua beauty routine.

La beauty routine di Chiara Maci

La cura della pelle è l’ingrediente principale della sua ricetta di bellezza. Chiara Maci, blogger e cuoca, ha rivelato come si prepara per Sanremo: “In vista di un evento importante come questo, quello che più desidero è avere una pelle rimpolpata, sana.

Sono un po’ fissata su questo aspetto perché spesso mi vedo con un colorito grigio e spento, ma poi mi basta una skincare routine con i prodotti giusti per vedere subito i primi cambiamenti a livello di tono, texture e luminosità.

La noto più distesa e rimpolpata”.

I prodotti preferiti da Chiara Maci, per la pelle, sono quelli della linea Premier Cru di Caudalie, una gamma che, grazie alla rivoluzionaria tecnologia TET8™, unita a Viniferina antimacchia, Polifenoli di vinaccioli d’uva e Acido ialuronico di origine naturale, permette di agire sugli 8 segni dell’età.

Un’efficacia testata quella delle formule del marchio di Bordeaux, nato tra i vigneti dello Château Smith Haut Lafitte una trentina di anni fa.

Proprio nei vigneti il brand scopri l’immenso potere anti-ossidante dei vinaccioli d’uva, alla base dei suoi prodotti.

Cosa non può mancare nella routine di bellezza di Chiara Maci? Per prima, il Siero Premier Cru di Caudalie, che è già diventato il suo prodotto preferito. La sua texture leggera regala immediatamente un effetto tensore, una piacevole sensazione distensiva che è quello che solitamente cerco.

E, in seguito al siero, la Crema Ricca Premier Cru, una vera scoperta.

“Ho provato fin da subito una sensazione di pienezza e nutrimento, che è quello di cui la mia pelle ha maggiormente bisogno”, ha raccontato Chiara Maci.

Chiara Maci: segreti di bellezza

Ma non è tutto. Dopo il siero e la crema giorno, non può mancare nella beauty routine di Chiara Maci il contorno occhi.

“Per me è fondamentale che un prodotto per il contorno occhi abbia un effetto levigante. Io mi alzo di buonora la mattina, quindi ho bisogno di un alleato che mi aiuti ad avere subito uno sguardo più disteso e aperto”, ha raccontato la blogger.

E, ha aggiunto: “Quello che amo di Premier Cru La Crema Occhi è proprio questo, per non parlare dell’applicatore in metallo che rimane freddo durante il massaggio, aiutando in questo modo a decongestionare, sgonfiare le borse e ridurre le occhiaie”. Ecco scoperta, quindi, la beauty routine di Chiara Maci, per una pelle perfetta.