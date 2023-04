La beauty routine di Veronica Ferraro: tutti i suoi segreti di bellezza

Veronica Ferraro, migliore amica di Chiara Ferragni, è diventata negli anni un punto di riferimento per molte giovani donne grazie ai suoi consigli di moda e beauty sui social.

L’imprenditrice digitale ha poi debuttato, nel 2021, come stilista con il suo brand, Not After Ten. La Ferraro appare sempre in perfetta forma con un viso raggiante. Scopriamo la beauty routine viso.

La beauty routine di Veronica Ferraro

Veronica Ferraro è una delle influencer italiane più famose anche all’estero. Tra i brand con cui collabora ci sono Dior Beauty, Fendi, Tommy Hilfiger, Louis Vuitton, Stella McCartney e Miu Miu, solo per citarne alcuni.

La Ferraro ha dalla sua parte non solo un fisico da modella, tonico e muscoloso, ma anche un viso raggiante e una pelle luminosa. Frutto della sua costante beauty routine viso.

L’influencer milanese, però, non nasconde nulla ai suoi amati seguaci su Instagram. Soprattutto negli ultimi anni, post-pandemia, la Ferraro si è lasciata vedere acqua e sapone, senza filtri, e senza make-up.

“Prima ci vedevano solo in situazioni molto glamour, ma dopo la pandemia il nostro pubblico ha davvero imparato che abbiamo vite normali e che condividiamo gli stessi problemi e debolezze”, ha confessato Veronica.

Capelli di un caldo biondo, occhi verdi, labbra piene e ben disegnate, lineamenti definiti, Veronica Ferraro è una bellezza indiscussa e piuttosto particolare. La sua pelle sempre così luminosa è frutto di alcuni step “fissi” della sua skincare.

La Ferraro inizia, come ogni ottima beauty routine, dalla detersione del viso prima con un prodotto effetto gel per struccare e purificare, poi, con uno più “schiumoso”.

In seguito la beauty routine viso di Veronica Ferraro prevede una buona crema idratante e rimpolpante. In merito ai marchi di cosmetici, l’imprenditrice digitale non ha svelato le sue preferenze.

Infine, un buon contorno occhi per diminuire le imperfezioni e poi uno spray rigenerante per il viso.

Veronica Ferraro e la passione per il make-up

Veronica Ferraro ama il make-up, anche se preferisce farsi truccare magari proprio dal suo fedele amico e truccatore MrDanielMakeUp, Artist Director di Nabla Cosmetics.

Se, invece, Veronica si trucca da sola, preferisce usare, per gli occhi, una sola scade ben sfumata sulla palpebra, un tocco leggerissimo di terra e un tono nude sulle labbra, possibilmente dato da un burro di cacao o da un lipstick dalla tonalità neutra.

Uno dei make-up must-have realizzati su di lei da Daniel prevede una bella base luminosa, data da una pelle idratata e resa compatta nel colore da un fondotinta molto sottile, dal finish radioso e naturale.

Un contouring, non troppo definito, in modo da non perdere l’effetto naturale. Sugli occhi un color oro caldo, intensificatelo con un ombretto color pesca.

Abbondante mascara e terra. Sulle labbra, invece, una matita rosa tenue. Semplice ma d’effetto.