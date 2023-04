Dieta di aprile: i migliori cibi per dimagrire

Ad aprile, in prossimità dell’estate, sono circa il 60% gli italiani che si mettono a dieta. Tra le più gettonate per perdere peso c’è la dieta di aprile che serve proprio a prepararsi alla prova costume. Scopriamo i migliori cibi per dimagrire con la dieta di aprile.

Dieta di aprile: cosa mangiare per dimagrire

Con l’arrivo di Aprile nei campi e sui banchi del mercato compaiono alcune primizie di stagione. Sfruttiamole per gustare un menù tanto gustoso ed equilibrato quanto rispettoso del ciclo stagionale e che aiuta a perdere peso.

In vista della prova costume la dieta di aprile in primavera consiste nello sfruttare le proprietà e i benefici degli alimenti tipici del periodo.

Mangiando frutta e verdura di stagione, e associando al tutto un po’ di attività fisica è possibile perdere addirittura quattro chili in poco tempo.

Ecco cosa mangiare nella dieta di aprile, per dimagrire. Questa è la stagione delle fave che contengono poche calorie e sono perfette per essere consumate sia secche che fresche.

Contengono solo 88 chilocalorie per 100 grammi di prodotto. Sono molto versatili e possono essere consumate come condimento per la pasta, ancor meglio se integrale.

In più sono ricche di vitamine e fibre, che aiutano a regolarizzare i movimenti intestinali. Tra altri alimenti detox troviamo: cavolini di Bruxelles, i carciofi, la cicoria, gli asparagi e la barba del frate.

Inoltre non devono mancare sulle nostre tavole le carote, la rucola, i ravanelli, le coste e i porri. Come frutta, invece, prediligere le arance, le mele, i kiwi, le banane.

Da non dimenticare il frutto simbolo della primavera, la novità di aprile: le fragole che sono uno spuntino o anche un post- cena perfetto nelle diete ipocaloriche.

La dieta di questo mese inizia con una sana e ricca colazione a base di yogurt, frutta fresca e cereali. A pranzo è possibile mangiare un piatto di pasta integrale o di riso con della verdura e terminare con della proteina magra da associare ad una piccola insalata.

In alternativa si può puntare su un piatto unico a base di insalata e in cui inserire verdure di stagione, pollo o formaggio magro e da accompagnare con del pane integrale o con della frutta.

A cena, invece, si può optare tra carne, uova, pesce, legumi o formaggio magro accompagnati da verdure di stagione. Tra i due pasti principali non devono poi mancare due spuntini al giorno.

Dieta di Aprile: il menù settimanale

Ecco un esempio di menù di aprile da seguire nella dieta:

Lunedì – Colazione: un caffè o un tè, yogurt magro, due fette biscottate integrali

Spuntino: spremuta d’arancia

Pranzo: risotto ai carciofi, involtini di verza

Spuntino: una mela

Cena: torta rustica con spinaci, biete e ricotta, insalata di agretti.

Martedì

Colazione: un caffè o un tè, un bicchiere di latte parzialmente scremato o vegetale, un frutto di stagione

Spuntino: una tisana ai finocchi

Pranzo: zuppa di cavolo nero e fagioli, un panino integrale

Spuntino: due fette biscottate integrali con miele

Cena: petto di pollo alla griglia, insalata con radicchio, rucola e lattuga

Mercoledì

Colazione: un caffè o un tè, un bicchiere di latte parzialmente scremato o vegetale, muesli

Spuntino: uno yogurt magro

Pranzo: riso integrale con verdure crude, radicchio in padella

Spuntino: mix di frutta secca

Cena: vellutata di porri e finocchi, carote in padella

Giovedì

Colazione: un caffè o un tè, un bicchiere di latte parzialmente scremato o vegetale, un frutto di stagione

Spuntino: due fette biscottate integrali con marmellata

Pranzo: riso integrale con gli asparagi, spinaci al limone

Spuntino: un tè verde

Cena: minestrone di verdure, insalata mista con lenticchie

Venerdì

Colazione: un caffè o un tè, latte parzialmente scremato o vegetale, due fette biscottate integrali

Spuntino: un frutto di stagione

Pranzo: minestra di fave, broccoli lessi

Spuntino: una spremuta d’arancia

Cena: sogliola in padella, insalata di arancia e finocchi

Sabato

Colazione: un caffè o un tè, un bicchiere di latte parzialmente scremato o vegetale, un frutto di stagione

Spuntino: una tisana drenante

Pranzo: pasta integrale con carciofi e pomodorini e insalata di puntarelle

Spuntino: uno yogurt magro

Cena: seitan in umido, asparagi al limone

Domenica

Colazione: un caffè o un tè, latte parzialmente scremato o vegetale, due biscotti integrali

Spuntino: mix di frutta secca

Pranzo: verza e patate, insalata mista con mela e noci

Spuntino: spremuta d’arancia

Cena: fesa di tacchino, cicoria in padella

La dieta di aprile e l’importanza dell’idratazione

Nella dieta di aprile, perfetta per dimagrire, non può mancare l’idratazione. E’ importante bere almeno due litri d’acqua al giorno, indispensabili per depurarsi al meglio.

Aggiungendo anche l’attività fisica, anche camminate veloci, ed evitando cibi ricchi di grassi o zuccheri, perdere peso sarà davvero semplice e aiuterà a vivere la prova costume nel migliore dei modi.