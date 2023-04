Come dimagrire con la medicina cinese: consigli utili

Sono originari dell’Oriente i più potenti ingredienti naturali alleati della linea e della perdita di peso, da assumere anche sotto forma di tisana. Scopriamo i trucchetti per dimagrire con la medicina cinese.

Come dimagrire con la medicina cinese

Nella medicina tradizionale cinese, il corpo e la mente sono considerati un’unica cosa, non c’è nulla che il corpo non faccia che non influenzi anche la mente e viceversa.

Proprio per questo motivo possiamo curare l’alimentazione in base al quadro energetico con cui interagiamo, tutto ci porterà alla cura di noi stessi.

Un’alternativa alla nostra medicina, quella orientale, opera quindi basando i suoi rimedi sul principio di equilibrio di Yin e Yang.

Il concetto di Yin e Yang è molto antico e sta alla base della filosofia e del pensiero cinese: Yin e Yang sono due principi contrapposti e complementari che insieme formano la totalità.

Questo vuol dire che si tratta di due energie opposte che si completano a vicenda: l’esistenza dell’una dipende inevitabilmente dall’esistenza dell’altra. Yin è definito “lato oscuro”, il nero, mentre Yang vuol dire “lato soleggiato”, il bianco.

Questo principio applicato nell’alimentazione ci fa capire che gli alimenti non sono solo un insieme di nutrienti necessari per rifornire il nostro organismo di calorie. Ma rappresentano un mezzo per equilibrare le nostre funzioni organiche e per mantenerci in salute.

La medicina cinese segue dunque il principio dell’equilibrio fra uomo e cosmo. La scelta dei cibi, per esempio, per far bene al corpo, deve seguire le stagioni, anche perché ogni stagione offre le giuste combinazioni necessarie per affrontare il suo clima.

La medicina cinese e la scelta degli alimenti

“Mangia due volte al giorno ortaggi, dando la preferenza a quelli che, secondo gli orientali, contengono l’“energia della terra”, questo è quanto sostiene la medicina cinese, quindi si ai tuberi come patate, manioca e topinambur, germogli come soia, grano, erba medica o bambù.

Bere tutti i giorni brodo di finocchio: è ricco di potassio, minerale utile per combattere la stanchezza.

Secondo la medicina cinese, i chili di troppo, la cellulite e la ritenzione idrica sono causati da un eccesso di umidità che si accumula nel nostro corpo.

Latte, yogurt e formaggi, ma anche insaccati, alcolici e dolci, sono appunto alimenti molto “umidi”.

Difficili da digerire, affaticano la milza e quando questa non funziona bene, il cibo si digerisce male. Per drenare bene ed eliminare le tossine, scegli le verdure depurative.

Secondo la medicina cinese, oltre ad avere proprietà disintossicanti, le zucchine favoriscono il relax perché agiscono direttamente sul sistema nervoso.

Ma l’alimento più importante secondo gli orientali, è il riso, che aiuta la milza a dimagrire e a depurare l’organismo.

Come mangiare il cibo

Secondo la medicina cinese, bisogna evitare il più possibile bevande fredde e gelati o, al contrario, zuppe bollenti.

Per bruciare tutto ciò che mangiamo il nostro corpo utilizza quello che in medicina cinese viene chiamato “fuoco digestivo”. L’ideale è mangiare cibi leggermente tiepidi o, meglio ancora, a temperatura ambiente.