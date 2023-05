Zendaya Maree Stoermer Coleman, nota semplicemente come Zendaya, è tra le attrici più amate degli ultimi anni. Non solo come attrice, appunto, Zendaya è diventata un’icona di bellezza. Quali sono i suoi segreti per una pelle luminosa e sana? Ecco la beauty routine di Zendaya.

La beauty routine di Zendaya: i segreti di bellezza dell’attrice

Zendaya, attrice 26enne amatissima dai giovani conosciuta come la star di “Euphoria”, sarà nuovamente al cinema in autunno con l’uscita di Dune Parte 2, al fianco di Timothée Chalamet.

L’attrice ha svelato anche i suoi segreti di bellezza per la cura della pelle soggetta sempre a “stress” a causa dei diversi personaggi che interpreta al cinema e in tv.

Un nome e una certezza: Vanessa Marc, estetista e visagista di base a New York sotto le cui mani passano i visi e i corpi più belli del pianeta tra cui quello di Zendaya e Hailey Bieber. Dai trattamenti laser ai massaggi, maschere dagli ingredienti incredibili, tutto ciò per prepararsi agli eventi, per arrivare più che preparati alle foto e soprattutto agli spietati zoom in HD dei fotografi.

Della sua routine di bellezza, Zendaya ha confessato: “Di solito mi limito a pulire, tonificare, idratare e andare avanti. Less is more quando si tratta di prendersi cura della propria pelle. Ma anche se tendo a mantenere la routine di base, provo sempre nuovi prodotti e mi godo il rituale”.

Nonostante la sua pelle appari “perfetta”, anche la famosa attrice è vittima di acne costante, che arriva quando meno se lo aspetta. “I miei sblocchi ormonali spuntano ogni mese sgraditi, proprio quando penso di avere la pelle a posto”, si è lamentata di recente su Twitter e in precedenza, ha parlato di “fastidiosa” acne alla schiena.

Mentre Zendaya è famosa per i suoi look selvaggiamente creativi sul tappeto rosso, di solito è al naturale nella vita reale. “Sono molto orgogliosa della mia pelle e del mio viso, e non ho problemi a non truccarmi. Non mi trucco perché sento il bisogno di coprirmi o perché non mi sento sicura di me. Mi trucco perché è divertente”, ha detto l’attrice di origine afro americana da parte di padre.

E il segreto dei suoi famosi selfie super luminosi? “Riguarda il sole. Mettiti di fronte e lascia che i raggi ti colpiscano. Ed è importante anche essere fortemente idratati”, ha svelato Zendaya.

I passaggi della skincare di Zendaya

Il primo passo della skincare routine di Zendaya è struccarsi prima di andare a letto con le salviettine. “Uno dei miei più grandi consigli per mantenere la pelle pulita è lavare via il trucco prima di andare a letto. Non ci sono scuse”; ha detto Zendaya che di solito utilizza le salviettine detergenti per il viso di Shea Moisture African Black Soup.

Secondo step: toner. “Con dei dischetti di cotone, applico l’acqua di rose amamelide come toner. È davvero rinfrescante e ha un profumo piacevole e morbido”, ha detto Zendaya. Una formula delicata senza alcool è perfetta.

Infine, l’olio nutriente. Con un idratante riparatore e rigenerante: “L’olio di vitamina E, che rende la mia pelle fresca e morbida al mattino”, ha detto l’attrice e cantante.

La sua formula preferita? Questa elegante opzione siero in olio, AKA The Body Shop Vitamin E Overnight Serum-In-Oil.