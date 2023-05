La beauty routine di Michaela Coel: i segreti di bellezza

Michaela Coel è un’attrice e regista britannica. L’abbiamo vista recentemente al Met Gala 2023 in cui è apparsa con un outfit tutto luminoso firmato Schiaparelli. Ma qual è la sua beauty routine? Ecco svelati i segreti di bellezza dell’attrice.

Michaela Coel, chi è l’attrice e regista britannica, senza filtri

Al Met Gala 2023 intitolato “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” ha partecipato anche Michaela Coel, attrice e regista britannica dai tratti caratteristici e dal fisico mozzafiato. L’ attrice, 35 anni, cresciuta in un piccolo quartiere popolare alla periferia di Londra da una famiglia di origini ghanesi, ha rappresentato all’evento più glamour d’America la sua breve ma intensa carriera.

E’ una sorpresa deflagrante, l’outsider che ce l’ha fatta, la quota imprevedibile e fieramente contemporanea. Ma chi è Michaela Coel, per chi ancora non la conoscesse?

E’ uno dei talenti creativi più apprezzati e ricercati nel mondo dell’intrattenimento attuale. Dopo anni di gavetta, il suo exploit per il pubblico mainstream è venuto con Chewing Gum, serie comedy del 2014, arrivata da noi su Netflix, in cui in modo un po’ autobiografico racconta di una giovane ragazza black cresciuta in un quartiere popolare e in una famiglia ultra-religiosa ma che al contempo inizia il suo percorso di iniziazione sessuale.

A questo sono seguiti diversi ruoli in produzioni importanti come Black Mirror, Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il fantascientifico Black Earth Rising. L’ultimo è stato in Black Panther: Wakanda Forever.

il 2018 è stato per lei un anno di grandissima svolta, soprattutto di liberazione: ha rifiutato un contratto da un milione di dollari con Netflix perché non le lasciava sufficiente autonomia creative e ha anche licenziato il suo manager che tanto aveva insistito invece affinché accettasse quell’accordo.

In un discorso pubblico Michaela ha parlato del razzismo che ha incontrato nella sua carriera, persino nel “suo” Chewing Gum (dove tutti gli attori neri avevano una sola roulette-camerino, e gli attori bianchi una ciascuno, per esempio).

Ma soprattutto rivela di aver subito una violenza sessuale proprio mentre stava scrivendo la seconda stagione di quella serie, dopo che il suo drink era stato drogato. La rivelazione è stata scioccante, perché l’attrice ammise di aver poi continuato a scrivere e a lavorare dopo la violenza subita per timore di non ultimare in tempo il suo progetto.

La beauty routine di Michaela Coel

Ammirandone la bellezza al Met Gala 2023, milioni di fan in tutto il mondo si sono chiesti: qual è la sua beauty routine per una pelle così luminosa e “perfetta”? Ecco i segreti di bellezza dell’attrice e regista.

Da sempre l’attrice di origine ghanese ha abbracciato e difeso la sua blackness con grande rigore ed entusiasmo: “Sono una donna nera e questa verità rimarrà per sempre”, ha detto Michaela. E, per questo, non rinuncia ad esaltare la bellezza naturale con una routine di bellezza ad hoc.

La cura della sua pelle inizia da un buon detergente viso, quello enzimatico della Dr. Barbara Sturm. “Cosa c’è di meglio di un detergente efficace?”, dice l’attrice britannica. Un efficace detergente con un co-firma di Angela Bassett.

La Coel è un grande sostenitore dell’esfoliazione regolare, specialmente se sei melanico. “Abbiamo quella bella pelle di melanina che può diventare grassa”; ha spiegato l’attrice. “Mi piace provare a controllare gli oli”, ha detto.

La 35enne alimenta la sua ossessione per l’esfoliazione con una combinazione di peel pad che utilizzano una miscela di AHA e BHA. Non c’è da stupirsi che la sua pelle sia sempre così liscia e radiosa.

Passando, poi, alla conclusione della beauty routine con toner viso, Michalea Coel opta per una formula di livello medico che ottimizza la funzione cellulare, controlla l’acne e previene l’invecchiamento precoce.

Come anticipato, la Coel è un grande fan di questo marchio approvato da Angela Bassett, della dottoressa Barbara Sturm. Utilizza, quindi, una crema per il viso per le tonalità della pelle più scure come la sua.

Infine, passa ai trattamenti per il viso. L’attrice prenota regolarmente l’Hydrafacials e, dopo solo due appuntamenti, ha già notato risultati impressionanti.

“Non riuscivo a credere a quanto fosse bella la mia pelle dopo il trattamento”, ha confessato Michaela Coel. Il suo, dunque, è un vero e proprio regime di bellezza.