Formiche in casa: alternative ai veleni

In casa, ma anche in giardino, è sempre più comune, in questo periodo avvistare insetti come le formiche che giungono in casa perché attratte dal cibo e dalle briciole sul pavimento. Per allontanarle e impedire una invasione, è possibile affidarsi a metodi diversi dai soliti pesticidi e veleni. Scopriamo quali sono e come agire tempestivamente.

Formiche in casa

Sono insetti molto piccoli, ma in grado infastidire dal momento che trovarsi una colonia di formiche in casa non è mai piacevole. Sono in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente e in casa trovano sicuramente rifugio e terreno fertile. Quando in casa si trovano alcuni esemplari, non bisogna allarmarsi, ma cercare di capire come si muovono.

In questo modo è possibile individuare la loro origine per poter frenare una possibile invasione ed evitare che infestino gli ambienti. Le operaie sono la specie presente in numero maggiore e sono proprio loro a procacciarsi il cibo per il resto degli altri esemplari. Possono percorrere grandi distanze e in casa sono attratte da residui di cibo.

Arrivano in casa quasi sempre dai nidi che costruiscono all’esterno, ma possono anche realizzarne qualcuno all’interno delle abitazioni. Le zone come i controsoffitti, fra le pareti o vicino ai vasi sono sicuramente quelli dove è possibile trovare delle formiche. Proprio per questa ragione si consiglia di controllarli con attenzione.

In casa possono nidificare in luoghi diversi a seconda anche della specie, ma in ogni caso sono particolarmente attratte dai luoghi umidi come le cantine o i bagni. Un altro luogo dove si segnala la presenza di questi insetti è sicuramente la cucina dal momento che qui sono attratte dal cibo e sostanze zuccherine o da residui che giungono sul pavimento.

Formiche in casa: alternative

I veleni e pesticidi non sono mai da considerarsi la soluzione indicata per allontanare le formiche che si trovano in casa. Per questa ragione, si consiglia di optare per altri metodi che sono altrettanto validi ed efficaci. Gli spray non sono necessari, ma vi sono altri rimedi dal costo irrisorio e sicuramente efficaci.

Come alternativa ai pesticidi, ci sono diverse opportunità da non sottovalutare e prendere in considerazione. Dal momento che la cucina è il luogo in cui si trovano vari esemplari, è possibile cercare di averne una buona cura e optare per una igiene domestica tenendo il lavello, ma anche il pavimento pulito e libero da briciole per evitare la loro presenza.

Si può anche optare per una pulizia della cucina con soluzioni a base di acqua, aceto e limone che emanano un aroma talmente forte che risulta essere inviso alle formiche per cui se ne allontanano rapidamente. I piatti sporchi non vanno lasciati nel lavello dal momento che questi insetti potrebbero approfittarne per procacciarsi il cibo.

Le formiche tendono a muoversi in gruppo e in lunghe file, per ci trovare il formicaio non è affatto difficile. Non appena si è capito quali sono i punti di ingresso, è possibile chiudere le fessure con del peperoncino, chiodi di garofano che sicuramente ostacolano il loro cammino e quindi l’ingresso nella casa.

Formiche in casa: repellente

Oltre ai rimedi naturali e ai suggerimenti forniti,. come una maggiore pulizia della casa, per evitare una invasione di formiche in casa, è utile optare per delle soluzioni che non siano invasive, ma efficaci. Tra le tante, la migliore, proprio per l’efficacia, è Ecopest Home, un repellente davvero innovativo che aiuta a liberarsene rapidamente.

Un repellente elettronico e all’avanguardia dalle dimensioni contenute che agisce affinché si abbia un ambiente ospitale e accogliente garantendo la massima protezione possibile. Un dispositivo che, grazie all’uso degli ultrasuoni di cui è dotato, evita che questi insetti si avvicinino all’ingresso allontanandoli immediatamente.

Per chi volesse saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo che è efficiente, incolume e salutare sia per gli esseri umani che animali domestici. Un investimento semplice ed economico, alla portata di tutti che garantisce una protezione h24 per tutti i giorni della settimana permettendo di agire sin da subito dal momento che è n grado di coprire un raggio di circa 2500 metri quadrati.

Non ha bisogno di nessun altro additivo poiché funziona benissimo e si rivela il migliore in commercio, non solo per allontanare le formiche, ma anche altri insetti che possono giungere quali le scutigere, i calabroni, le vespe, ma anche i roditori. Bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente perché cominci a funzionare.

Per ordinare un dispositivo come Ecopest Home, originale ed esclusivo, non è possibile recarsi nei negozi fisici o Internet per diffidare delle imitazioni. Il solo metodo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con le proprie generalità approfittando così dell’offerta di due confezioni al costo di 59,90€. Per il pagamento, sono ammesse le seguenti forme, ovvero Paypal, contanti e carta di credito.