Aryna Sabalenka, 25 anni, nata a Minsk in Bielorussia, è una delle tenniste più forti del momento. Quest’anno allo Slam del Pacifico, ha già raggiunto il suo miglior risultato in carriera (nel singolare). Ma qual è la sua dieta? Ecco cosa mangia la tennista bielorussa.

La dieta di Aryna Sabalenka: cosa mangia la tennista bielorussa?

Classe 1998, la tennista bielorussa del momento, Aryna Sabalenka, numero 2 del tennis mondiale, ha confessato che ama il buon cibo, in particolare apprezza e non può fare a meno della cucina di sua nonna. Per il resto, come ogni professionista del suo calibro, segue una dieta che le permetta di essere in forma ed energica sul campo.

Sabalenka, molto attiva sui social dove è seguitissima, condivide spesso anche i suoi viaggi in compagnia del fidanzato oppure per motivi di lavoro, e non perde occasione per mostrare anche cosa mangia.

C’è solo una cosa a cui non riesce a resistere: i dolci. Non tutti sanno che la tennista è un’amante della cucina, soprattutto dei piatti preparati dalla nonna come anticipato, e che il suo tallone di Achille sono i pancakes. Ma può concederseli poche volte, per il resto segue sempre una dieta sana.

La tennista Aryna Sabalenka e la passione per lo sport

La passione per il tennis le è stata trasmessa dal padre, l’ex giocatore di hockey su ghiaccio Sergey Sabalenka. La prima volta in cui ha preso una racchetta in mano aveva solo sei anni. Tutto è accaduto per caso: passando vicino ad un campo, ha provato a giocare, per poi innamorarsi della disciplina.

Nel 2021 ha raggiunto il suo best ranking, classificandosi al primo posto in doppio nella classifica internazionale. Nel 2022 ha continuato a stupire i tifosi, con risultati incredibili. Quest’anno è iniziato al meglio per la giovane campionessa, che ha trionfato al WTA 500 di Adelaide, guadagnandosi il suo 11esimo titolo.

Aryna si allena molto duramente per mantenersi in forma, com’è possibile notare dalle foto condivise da lei stessa sui social, in cui mostra i suoi duri programmi di allenamento.

Sui social, infatti, la tennista condivide spesso la sua routine di allenamento e fra i tanti esercizi eseguiti troviamo quelli con l’elastico, la palla medica ed i pesi. Tantissimi sono anche i video in cui la si vede fare squat, allenarsi con la macchina per l’hip thrust e fare pilates.