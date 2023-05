La beauty routine di Elena D’Amario: i segreti di bellezza della ballerina

Elena D’Amario, ballerina e coreografa di “Amici”, diventata famosa anche in America per la sua danza, è anche una bellissima donna. Elena è seguitissima anche sui social dove lancia anche consigli. Qual è la sua beauty routine?

La beauty routine della ballerina Elena D’Amario

La ballerina professionista di “Amici”, Elena D’Amario, tra le più note del talent show, è stata prima ballerina della Parsons Dance Company di New York. Oggi, tornata nuovamente ad “Amici” come professionista, ha 32 anni ma sempre una pelle giovane e curata. Merito della sua beauty routine? Scopriamolo.

Elena è stata scelta qualche anno fa anche come beauty ambassador da Braun per il nuovo Silk-épil 9 Flex, il primo epilatore dalla testina flessibile performante su ogni curva del corpo. E di cui Elena mostra, ballando, flessuosità, massima precisione e prestazione.

Del suo aspetto, la D’Amario ha detto: “Il mio corpo è il mio tempio, il mio mezzo di comunicazione preferito. Oggi sono in totale armonia con me stessa ma non è stato sempre così. Io stessa non sono sempre stata così! Avendo iniziato a ballare molto presto, a 11 anni e mezzo, mi sono abituata subito all’esposizione: vai in scena, in body, indipendentemente da come sei. Ci devi fare i conti subito, insomma. Io ero adolescente, allenata ma più gracile, non ballavo certo otto ore al giorno come oggi”.

Ma come cura anche il suo aspetto? In realtà, come lei stessa ha confessato, non va spesso dall’estetista ma segue una cura fai-da-te. La bellezza e la cura del corpo le piacciono molto ma Elena fa quasi tutto da sola: “Non vi so dire quando sia stata l’ultima volta che sono andata dall‘estetista! Non ho tempo e spesso modo di farlo”, ha svelato la ballerina.

La beauty routine di Elena D’Amario, parte dallo struccarsi come tutte le donne dello spettacolo, e quelle comuni. “Cerco di allenarmi il più possibile struccata, porto sempre l’acqua termale in sala così posso fare una detersione al volo”, ha detto la ballerina.

E, infine, ha aggiunto Elena: “Ho imparato ad arrangiarmi sia con il trucco che con la cura della pelle, ma anche con manicure, pedicure e naturalmente con la depilazione”.

Elena D’Amario: vittima di bodyshaming

Nonostante la sua bellezza indiscussa, e oggettiva, anche la ballerina Elena D’Amario è stata vittima di critiche per il suo aspetto sui social. A proposito, Elena ha detto:

“Mi scrivono, purtroppo spesso le donne, che ho troppi muscoli, che faccio impressione, che sembro un uomo. Il body shaming è un problema reale. Soprattutto oggi è importante non uniformarsi. Vale anche per il proprio corpo: i difetti vanno fatti “maturare” e valorizzati. Fidatevi di me che ho avuto per anni crucci per anni, dai denti a questo piccolo neo qua a lato della bocca”, ha detto la D’Amario.

E lancia un messaggio a chi la segue: “Vorrei essere un esempio di passione verso la danza, di tenacia, di realismo. E di amore verso se stesse. Cerco di comunicarlo sempre, anche ai provini”.