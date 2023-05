La dieta di Bella Hadid: i segreti della modella per rimanere in forma

Bella Hadid, 26 anni, ha già alle spalle una carriera come top model da far invidia anche a una come Naomi Campbell. La Hadid, sorella più grande dell’altra top model Gigi, segue una dieta sana per tenersi in forma. Ecco cosa mangia.

La dieta di Bella Hadid: i segreti della top model

Bella Hadid, considerata la supermodella statunitense per eccellenza, nel 2022 ha vinto il premio di “Modella dell’anno” ai British Fashion Awards di Londra. Figlia di Yolanda Foster, ex modella olandese, e di Mohamed Hadid, importante costruttore immobiliare, Bella e sua sorella Gigi sono le modelle più apprezzate degli ultimi anni.

Ma come fa Bella a mantenersi sempre in perfetta forma? Fisico statuario, 1,75 mt, occhi verdi, carnagione chiara: innumerevoli volte la Hadid è stata paragonata a una dea. Ecco cosa mangia per restare in forma.

Il segreto della dieta e del fitness di Bella Hadid è che non ci sono segreti. Come rivelato dalla stessa Bella, non esiste un segreto dietetico per lei. Le piace mangiare e non può limitarsi. Non crede nell’essere a dieta.

Bella dice che può farti impazzire. E nessuno vuole impazzire. Quindi Bella mangia quello che vuole e quando vuole in porzioni. Alla domanda sul suo miglior consiglio dietetico, Bella ha detto: “Se vuoi avere un pezzo di pane, vai a prendere un pezzo di pane”.

La modella del momento ama la pizza. E il suo Instagram è testimone di questo amore. Anche se non lasciarti ingannare. Bella non mangia tonnellate di cibo spazzatura come descritto attraverso i suoi post social. Anzi, mantiene una dieta sana ed equilibrata per tutto il tempo.

Nel frigo della Hadid troverai: verdure, mirtilli, more, lamponi, carotine, gambi di sedano, anacardi e burro di mandorle, hummus e yogurt. Tutti questi cibi sono ricchi di proteine ma con pochi carboidrati come prevede il suo regime alimentare.

Bella ha anche una scorta di yogurt Siggi. È uno yogurt islandese che è simile allo yogurt greco nei suoi valori nutrizionali ma ha un livello più alto di proteine ​​e ha un sapore migliore.

La dieta di Bella Hadid include anche succhi verdi. Bella tiene una scorta di succhi verdi nella sua cucina e quando è fuori a lavorare, ordina un sacco di succhi verdi per affrontare la giornata.

Un’abitudine che segue ancora dalla sua tradizione familiare, soprattutto inculcata dalla mamma, è cenare presto. Quando era bambina, Bella cenava con la sua famiglia alle 18:00. Ancor oggi ha questa tradizione e cena sempre per le 19:30.

Bella Hadid e la malattia di Lyme

A Bella Hadid è stata diagnosticata la malattia di Lyme nel 2012. Per questo ha dovuto rinunciare al sogno olimpico di essere una campionessa di equitazione. Inoltre, per questa malattia non ha potuto vivere la sua adolescenza.

“È stato un periodo buio. Ero esausta tutto il tempo. Ha influenzato la mia memoria, quindi all’improvviso non ricordavo più come guidare fino a Santa Monica da Malibu, dove vivevo. Non potevo guidare. Ero semplicemente troppo malata”, ha rivelato Bella.

“Ho dovuto vendere il mio cavallo perché non potevo prendermene cura. Non sono riuscito ad alzarmi dal letto per sei giorni. E il mio cervello diventava tutto annebbiato e non riuscivo a vedere. Quello è stato il periodo più difficile della mia vita”, ha concluso la supermodella.

Nonostante la malattia, Bella ha fatto di tutto per riuscire come modella anche quando spesso era esausta e doveva prendere le sue medicine. Ma lei ha perseverato. Oggi Bella è diventata la top model più richiesta della sua generazione.