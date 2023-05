La dieta di Mariah Carey: la dieta della cantante

Mariah Carey, con oltre 200 milioni di album venduti, è fra gli artisti di maggior successo nella storia della musica pop nel mondo. La cantautrice americana ha compiuto 54 anni. Nel corso degli anni è dimagrita molto. Ecco la dieta dimagrante che ha seguito.

La dieta della cantante Mariah Carey

Mariah Carey, cantautrice tra le voci più amate al mondo, nel 2011 ha dato alla luce due gemelli, Moroccan Scott e Monroe, avuti dal suo ex compagno, il rapper e produttore Nick Cannon con cui è rimasta in buoni rapporti. Ogni anno, a Natale, la Carey torna a guadagnare milioni di dollari per la sua “All I Want for Christmas”.

Negli anni, il suo aspetto è cambiato a differenza della sua voce che è rimasta sempre impressionante e di grande talento. Ma come ha fatto a perdere peso e tornare in forma anche dopo la gravidanza? A 54 anni, infatti, Mariah si mostra in tutta la sua figura snella e le gambe toniche.

“Non mi sento come se dovessi essere una taglia zero”, ha detto ai giornalisti. “Non dovrei essere una ragazza stilizzata. Semplicemente non sono io”, ha continuato la Carey.

Mangiare sano fa sentire la cantautrice piena di energia, ma ha cambiato molto la sua dieta nel corso degli anni. Nel 2016 rivelò che tutto ciò che mangiava era solo salmone norvegese e capperi. Secondo i giornali, Mariah ha seguito anche diete proteiche rigorose per perdere peso per eventi speciali.

Ma da allora la star della musica pop ha cambiato le sue abitudini alimentari e la sua routine di esercizi per soddisfare le sue attuali esigenze fisiche e di salute. Ecco le sue sane abitudini alimentari.

Prima di tutto Mariah Carey fa sempre spuntini salutari, mai più cibo spazzature e dolci pieni di zucchero. Un suo spuntino prevede frutta come mango e mirtilli per mantenere alti i suoi livelli di energia in modo più sano. I mirtilli sono pieni di benefici e proprietà che allungano anche la vita.

La popstar predilige i cibi biologici, soprattuto sia a pranzo che a cena introduce molte verdure biologiche, carne e pesce. La scelta di cibi biologici e integrali ha aiutato la star ad allontanarsi da quelli trasformati: minore esposizione ai pesticidi, maggiore consumo di sostanze nutritive e persino un gusto più fresco.

Mariah Carey e i segreti della sua forma fisica

Altri segreti alimentari della Carey prevedono la regolarità e l’attenzione alle porzioni che mangia. La popstar è molto attenta a non mangiare troppo, mangia più lentamente e sa quando smettere di mangiare.

Nel 2018 la Carey ha eliminato lo zucchero trasformato dalla sua dieta e da allora è rimasta fedele a questo. Il cheat meal di Carey era sempre dolce mentre ora si limita ogni tanto ad assaggiare qualcuno.

Infine, secondo il magazine Marie Claire alla cantante piace mantenersi attiva con allenamenti aerobici. Il luogo è la piscina dove fa nuoto e aerobica in acqua.