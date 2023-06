La dieta di Kate Hudson: come è tornata in forma l’attrice?

Kate Hudson, una delle donne preferite di Hollywood, per molti anni è stata un pilastro delle commedie romantiche per tutti gli anni Duemila. Tra assenze e riprese sul set, l’attrice è tornata in perfetta forma. Ecco la dieta di Kate Hudson.

Kate Hudson: come è tornata in forma l’attrice?

Figlia dell’attrice Goldie Hawn e del cantante e attore di origini siciliane Bill Hudson, Kate Hudson, ora 44 anni, recita da quando era una bambina. È diventata famosa quando era poco più che ventenne, lavorando duramente per farsi spazio nel cinema per i propri meriti.

Negli ultimi anni, la Hudson ha rallentato il suo lavoro cinematografico, scegliendo di concentrarsi maggiormente sulla sua famiglia e sulle sue altre iniziative imprenditoriali. Tuttavia, il ruolo di “Birdie Jay”, una top model diventata stilista, è una delle parti migliori del nuovissimo film, “Glass Onion: Knives Out”.

La Hudson è mamma di Ryder Russell Robinson, nato nel 2004, di Bellamy nato nel 2011 e della terza figlia, Rani Rose, avuta dal compagno Danny Fujikawa nel 2018.

Ma come è tornata in forma l’attrice americana dopo poco tempo dalla gravidanza? Ecco la dieta che ha rivelato la Hudson. E’ impossibile ignorare sia al cinema che sui social gli addominali tonici e le gambe in forma della Hudson, e sebbene sia una nota devota del fitness e della cura personale, l’attrice ha recentemente rivelato di aver seguito una dieta restrittiva per girare la scena in bikini nel suo ultimo film.

L’attrice ha ammesso di essersi astenuta completamente dall’alcool fino a dopo che quella scena è stata girata. Naturalmente, non è solo la dedizione a una dieta rigorosa che mantiene Hudson in forma. Ma il fitness.

La star americana ha aperto la sua azienda di abbigliamento sportivo, Fabletics, che ha co-fondato nel 2013. Dedicata, appunto, alla sua passione per il fitness.

In particolare, le piace il pilates, yoga e gli allenamenti di Tracy Anderson. “Quando lo faccio, il mio corpo torna come gli piace essere”, ha detto. “So come la mia memoria muscolare funziona al meglio.”

La Hudson ha anche spiegato in dettaglio come le piace trascorrere il tempo libero ogni giorno, correndo o facendo escursioni con i suoi figli. Il figlio maggiore di Hudson, Ryder Robinson, si è persino unito a lei nei suoi allenamenti di tonificazione, ha detto la star.

La dieta di Kate Hudson: segreti della star

La star di Hollywood preferisce mangiare cinque piccoli pasti al giorno per mantenere alta la sua energia e alimentarla durante gli impegni. E dopo aver provato tutti i diversi tipi di diete, ha notato che si sente meglio quando mangia vegano, ma rimane rigorosamente a base vegetale solo due o tre giorni alla settimana.

La massima priorità di Hudson al mattino è il caffè. Indipendentemente dal programma dietetico che ha seguito negli anni, il caffè è rimasto una costante. E come ogni celebrità, adora bere acqua e limone come prima cosa al mattino.

Dopo il suo amato caffè, va a prendere un succo verde, seguito da un allenamento. Hudson di solito opta per un frullato proteico post-allenamento per aumentare il suo apporto calorico e aiutarla a riprendersi da Pilates, sbarra, corsa o qualsiasi attività fisica abbia scelto quel giorno.

La Hudson pratica anche il digiuno intermittente che dura circa 14-16 ore tra un pasto e l’altro, e preferisce mangiare quei cinque piccoli pasti all’interno della sua dieta alimentare, quindi una colazione abbondante non è un must per lei. Ciò probabilmente significa che non mangia tra, diciamo, le 19:00 e le 9:00 alle 11:00 del giorno successivo.

Come molte altre celebrità, Kate Hudson preferisce mangiare insalatone a pranzo. Ha detto a “People” di essere una grande fan della dieta ad alto contenuto alcalino, che enfatizza cibi integrali a base vegetale e alcune fonti proteiche magre, mentre vieta latticini, glutine, caffeina, zucchero raffinato e la maggior parte della carne. Tuttavia, sembra che Hudson ignori la parte della caffeina che invece aggiunge alla dieta.

L’attrice è anche una grande fan del Manna Bread che è un pane vegano di cereali germogliati e si diverte a sgranocchiare una fetta con un po’ di burro. “Poiché questo marchio contiene grano, deve saltare questo spuntino altrimenti salutare quando seguo la dieta alcalina”, ha detto Kate.

Infine, l’ora di cena è in genere tutta una questione di verdure e pesce per la Hudson. Ama cenare con tacos di lenticchie, pesce al cartoccio, zuppe e pasta con verdure. E ogni tanto le piace uscire per un Impossible Burger al Crossroads Kitchen di Los Angeles.

Tuttavia, quando cucina per la sua famiglia, uno dei suoi passatempi preferiti, Kate Hudson adora preparare lasagne, spaghetti con polpette e il suo speciale pollo al forno. È in parte italiana e le sue papille gustative lo dimostrano sicuramente.