La dieta mediterranea integrata nei servizi sanitari dell’Ulss 3

Nelle province dell’Ulss 3 di Venezia è nato un progetto pilota che rilegge la dieta mediterranea non solo come stile di vita, ma come componente attiva dei percorsi sanitari. L’iniziativa traduce le indicazioni delle linee guida nazionali in un percorso strutturato di presa in carico, capace di accompagnare persone e famiglie attraverso valutazioni nutrizionali, monitoraggio e azioni educative integrate.

Il programma coinvolge più professioni e luoghi della rete sanitaria: dalle case della comunità agli ospedali, dai distretti alle visite dei medici di famiglia. In questa fase preparatoria il team responsabile ha previsto strumenti di monitoraggio, strumenti digitali e momenti pratici di cucina collettiva, con l’obiettivo di rendere misurabile e sostenibile l’adozione di abitudini alimentari salutari.

Che cosa cambia nella pratica clinica

Il cuore dell’intervento è la conversione della dieta mediterranea in un vero e proprio percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale: non più semplice consiglio, ma un processo strutturato che parte dalla valutazione dell’adesione alimentare e arriva a interventi personalizzati. Attraverso questionari, qrcode informativi e promemoria consegnati durante le visite, il sistema raccoglie dati sulla popolazione e identifica chi è distante dallo stile alimentare indicato, anche in assenza di fattori di rischio clinici evidenti. Questo approccio consente di intercettare precocemente abitudini a rischio e di attivare percorsi mirati di supporto.

La squadra multidisciplinare

Ogni paziente segnalato sarà seguito da un’équipe composta da figure diverse: il ruolo centrale del dietista di comunità affianca quello dell’infermiere di comunità e, progressivamente, dello psicologo di base. Queste nuove professionalità opereranno all’interno delle case della comunità e nelle sedi territoriali, favorendo continuità assistenziale e percorsi su misura. L’obiettivo è passare da raccomandazioni generiche a interventi concreti, che possono spaziare da semplici suggerimenti culinari a programmi educativi intensivi.

Strumenti operativi e modalità di erogazione

La proposta prevede più modalità di coinvolgimento: appuntamenti in presenza, incontri di gruppo per cucinare insieme e sessioni a distanza tramite telemedicina. La cucina condivisa assume valore educativo, permettendo di trasformare la teoria in pratica: conoscere i prodotti, sperimentare ricette a base di olio d’oliva, pesce, legumi, frutta e verdura è parte integrante del percorso. Per chi non può partecipare in sede, le attività a distanza consentono il medesimo apprendimento e il monitoraggio dell’adesione nel tempo.

Monitoraggio e strumenti digitali

Per valutare i risultati, il programma utilizzerà questionari strutturati e sistemi digitali come qrcode e promemoria integrati nelle prestazioni sanitarie: ogni contatto con il servizio sarà occasione per raccogliere informazioni sull’alimentazione e per ricordare i passi successivi. Questa organizzazione permette di creare una banca dati sull’adozione della dieta e di misurare l’impatto sull’incidenza di malattie croniche come il diabete e l’obesità, rendendo così l’intervento replicabile e valutabile nel medio termine.

Benefici attesi e sostenibilità

Il modello punta a trasformare la tradizionale prevenzione in azioni concrete e personalizzate: la dieta mediterranea viene usata come strumento di salute pubblica per ridurre il rischio di patologie croniche e migliorare la qualità di vita. Il coinvolgimento attivo della comunità, unitamente all’integrazione dei professionisti sanitari sul territorio, favorisce la sostenibilità dell’intervento e la diffusione di comportamenti salutari a livello di popolazione.

Secondo i promotori del progetto, il percorso partirà operativamente su tutta l’Ulss 3 entro un paio di mesi, coinvolgendo strutture sanitarie, medici di famiglia e pediatri. L’intenzione dichiarata è far sì che la dieta mediterranea diventi una componente reale, misurabile e duratura dei percorsi assistenziali, con interventi che vanno dal consiglio culinario alla cucina collettiva fino al supporto psicologico quando necessario.