La dieta del Dottor Rossi per contrastare la cellulite: il menù settimanale

La dieta del Dottor Rossi è una dieta che non vi spingerà a considerare le calorie per perdere peso ma le molecole degli alimenti, ovvero le interazioni tra cibi e l’effetto che questi cibi hanno sulla nostra salute dal punto di vista chimico. Ecco come contrastare la cellulite con questa dieta.

La dieta del Dottor Rossi per contrastare la cellulite

Il celebre dottor Pier Luigi Rossi sulla dieta molecolare ha scritto vari libri (il primo si chiama “Dalle calorie alle molecole“, edito da Aboca). Il dottor Rossi, medico e specialista in scienza alimentare di origini toscane, spiega nella dieta molecolare che le diete basate sul semplice conteggio calorico non hanno alcun fondamento scientifico. Cosa vuol dire esattamente?

Significa che il sistema uomo è ben più complesso del sistema calorie e dunque contare le calorie per perdere peso non basta.

La dieta molecolare invece si fonda sull’idea che le molecole del cibo che ingeriamo comunicano con le nostre cellule e il nostro Dna. Il dottor Rossi si basa sulle recenti scoperte nel campo della nutrigenomica, una disciplina nutrizionale che si rapporta alla genetica individuando fattori di rischio e fattori di prevenzione.

Se scegliamo i cibi con le molecole giuste potremmo perdere peso e non riprenderlo più. In realtà, proprio studiando i menù della dieta molecolare, ci si accorge che, anche senza parlare di calorie, l’alimentazione proposta dal dottor Rossi è sempre impostata su un approccio ipocalorico e bilanciato.

Il medico non parla di calorie ma di interazioni tra cibo e Dna, ma il risultato non cambia: per dimagrire devi mangiare meno alimenti ipercalorici.

E’ sacrosanto che la qualità e la scelta dei cibi contano: non ha senso dire che mille calorie di cheeseburger equivalgono a mille calorie di zuppa di lenticchie con verdura e farro.

Nel secondo caso avremo infatti anche più acqua, più fibre, più vitamine e sali minerali e un migliore bilanciamento tra macronutrienti.

Quindi, a livello di salute, se anche sono sempre mille calorie, l’effetto sul mio corpo a livello chimico e ormonale sarà diverso a seconda delle mie scelte alimentari. Il metodo insomma nasconde pur sempre un regime dietetico, anche se equilibrato, giudizioso, per promuovere un dimagrimento a lungo termine.

La dieta del Dottor Rossi: il menù da seguire

Per dimagrire, dunque, bisogna tenere sotto controllo ciò che è responsabile dell’aumento del peso, ovvero la secrezione di insulina e le oscillazioni degli zuccheri e dei grassi nel sangue.

Per arrivare a quest’obiettivo, è necessario ridurre (e non eliminare) i carboidrati glicemici, ovvero pasta, pane, pizza, biscotti. Inoltre, è consigliato moderare il consumo degli alimenti grassi, soprattutto di origine animale, come i formaggi e la carne rossa.

Di converso, si suggerisce una dieta a base di flavonoidi (contenuti negli ortaggi, nella frutta e in alcuni prodotti del mare) perché agiscono sul DNA attraverso un’azione protettiva.

Riassumendo, ecco le sei regole fondamentali della dieta molecolare:

Non eccedere nel consumo giornaliero dei carboidrati per non favorire l’accumulo di grasso e, quindi, l’aumento del peso.

Mangiare molta verdura (cotta e/o cruda) perché, grazie ai sali minerali e alle vitamine, velocizza il metabolismo.

Non esagerare con il condimento.

Non consumare più di un cucchiaio al giorno di olio extravergine d’oliva.

Mangiare pesce va più che bene, purché sia consumato al naturale (quindi, niente tonno in scatola) e cotto alla griglia, così come la carne.

Mangiare ogni tre ore per mantenere costante il glucosio nel sangue.