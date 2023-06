Heidi Klum, supermodella e stilista tedesca, ha compiuto 50 anni il primo giugno. L’eterna “rivale” di Claudia Schiffer, è passata dalle passerelle di Victoria’s Secret a 20 anni agli show televisivi e alle pubblicità di Intimissimi ora a 50 anni. Ma il suo aspetto non è mai cambiato. Ecco i segreti della sua dieta per rimanere in forma.

La dieta di Heidi Klum: i segreti per rimanere in forma a 50 anni

La top model tedesca, Heidi Klum, rivale di Claudia Schiffer, è appena entrata nei 50anta ma a giudicare dal suo aspetto le daremo almeno dieci anni di meno. In mezzo ci sono quattro figli e almeno quattro storie d’amore, vari progetti da imprenditrice e designer.

Nel 1999 Heidi Klum viene assoldata in pianta stabile nella pattuglia degli Angeli di Victoria’ s Secret, l’olimpo delle divinità di quel tempo. Impossibile dimenticarla mentre sfila con due maxi ali di piume bianche e indossa lingerie di pizzo e strass. “Ero giovanissima e giravo per il mondo da sola, con una piccola valigia e un cuscinetto con dentro i miei denti da latte: era un portafortuna per farmi coraggio”, ricorda la modella.

Seguono centinaia di copertine per Elle, Vogue, Marie Claire, Vogue e un cameo in Sex and The City. Di recente appartiene la collaborazione con Intimissimi accanto alla figlia Leni dove è apparsa più in forma che mai. La supermodella ha quattro figli: due femmine e due maschi. Che dieta segue?

Qualche tempo fa Heidi Klum ha rivelato la sua dieta, molto leggera ed equilibrata, a base di uova, tacchino, insalata, broccoli, tonno, tantissima verdura, tanti centrifugati, frutta e ogni tanto yogurt e cioccolato fondente.

Una dieta personalizzata che prevede pochi carboidrati, e con una regola: se ha voglia di pizza o di pasta, o di patate o di un calorico Hamburger preferisce cucinarlo lei a casa con ingredienti sani piuttosto che affidarsi ad un ristorante.

Heidi Klum e i segreti della sua forma a 50 anni

La modella tedesca, appena 50enne, ha dichiarato qualcosa di molto sorprendente qualche anno fa. “Non faccio particolari esercizi fisici per allenarmi. Basta correre dietro ai miei 4 figli, questo vale di più di mille sforzi per andare in palestra. Con loro passeggio tantissimo e vado in bicicletta, ecco come mi tengo in forma!”. Quindi, sarà solo merito della dieta?

In realtà in un’altra intervista aveva rivelato di fare nuoto, per rinforzare le sue articolazioni, e di esser appassionata per il tennis. La Klum inoltre va in palestra, e se non può per questioni di tempo trova il modo di farlo nella propria abitazione. I pesi fanno parte della routine, ma solo con moderazione per evitare che la massa muscolare aumenti troppo.