Labomar acquisisce Pharmia: Espansione strategica nel settore nutraceutico

Acquisizione strategica di Labomar SpA

Labomar SpA, un attore di spicco a livello internazionale nel campo della nutraceutica, ha recentemente annunciato un’importante acquisizione. L’azienda ha ottenuto il 97,85% del capitale di Pharmia Holding Oy, una delle principali CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) in Europa, con sede in Finlandia. Questo passaggio strategico rappresenta un’opportunità significativa per Labomar di ampliare la propria offerta di prodotti, in particolare nel settore dei probiotici e dei dispositivi medici.

Il valore dell’acquisizione

Pharmia è riconosciuta per la sua competenza nello sviluppo di soluzioni innovative, in particolare nel campo dei probiotici e dei dispositivi medici. L’azienda dimostra un forte impegno nella ricerca e sviluppo, investendo annualmente circa il 5% del proprio fatturato in queste attività. Questo approccio proattivo consente a Pharmia di mantenere una posizione di leadership nel settore, offrendo prodotti di alta qualità ai propri clienti.

Unire forze per innovare

L’acquisizione di Pharmia si inserisce nel piano di crescita di Labomar. L’azienda italiana ha storicamente puntato su innovazione e diversificazione, mirando ad espandere la propria presenza a livello globale. Grazie all’integrazione di Pharmia, Labomar potrà ampliare le proprie capacità di ricerca e sviluppo, rafforzando così il proprio posizionamento in un mercato europeo ricco di opportunità.

Prospettive future e sinergie

Walter Bertin, fondatore e amministratore delegato di Labomar, ha espresso soddisfazione per l’integrazione di Pharmia nel gruppo. Bertin ha sottolineato come questa operazione rappresenti un passo fondamentale per l’espansione internazionale dell’azienda. La sinergia tra i due team, entrambi dedicati a qualità e innovazione, permetterà di sviluppare relazioni solide con attori chiave nel settore e di offrire soluzioni avanzate.

Un futuro di collaborazione

Il CEO di Pharmia, Petteri Laaksomo, ha dichiarato di essere entusiasta di entrare a far parte di Labomar. Questa unione non solo rafforza la presenza di Pharmia nell’area nordica, ma consente anche di potenziare le competenze nello sviluppo di nutraceutici e dispositivi medici. I valori condivisi tra le due aziende promettono di stimolare l’innovazione, aumentando il valore offerto a clienti e partner.

Acquisizione di Pharmia da parte di Labomar

L’acquisizione di Pharmia da parte di Labomar rappresenta una mossa strategica significativa nel panorama della nutraceutica. Con una forte enfasi su ricerca e sviluppo, le due aziende mirano a affrontare le sfide del mercato e a cogliere nuove opportunità. L’integrazione delle loro competenze e risorse non solo rafforzerà le loro posizioni nel mercato europeo, ma potrà anche generare un impatto positivo sulla salute e sul benessere dei consumatori a livello globale.