Labomar Acquisisce Pharmia: Potenziamento di Probiotici e Dispositivi Medici per una Salute Ottimale

Labomar SpA, un attore di primo piano nel panorama internazionale della nutraceutica, ha recentemente annunciato un’importante acquisizione. L’azienda ha acquisito il 97,85% del capitale di Pharmia Holding Oy, una delle principali Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) specializzate in integratori alimentari e dispositivi medici in Europa.

La strategia di crescita di Labomar

Questa mossa si inserisce perfettamente nella strategia di crescita del Gruppo Labomar, nota per la sua continua innovazione e per l’impegno nella creazione di soluzioni avanzate per il benessere. L’acquisizione di Pharmia permetterà a Labomar di ampliare le proprie competenze in due settori chiave: i probiotici e i medical devices.

Un focus sulla ricerca e sviluppo

Pharmia è rinomata per il suo solido know-how nello sviluppo di probiotici e dispositivi medici, dedicando il 5% del proprio fatturato in attività di ricerca e sviluppo. Questa attenzione all’innovazione si allinea con la missione di Labomar, che si propone di realizzare prodotti sempre più efficaci e all’avanguardia.

Un passo verso il futuro

Walter Bertin, fondatore e amministratore delegato di Labomar, ha espresso entusiasmo per l’acquisizione, evidenziando come l’integrazione di Pharmia rappresenti un’importante opportunità per la crescita internazionale dell’azienda. “Accogliere Pharmia nel nostro gruppo è motivo di grande soddisfazione e rappresenta un passo significativo nella nostra visione di crescita globale”, ha dichiarato Bertin.

Collaborazione e sinergie

Il CEO di Pharmia, Petteri Laaksomo, ha sottolineato che l’unione con Labomar rappresenta un momento strategico cruciale per l’azienda. “Siamo orgogliosi di entrare a far parte della famiglia Labomar. Questa operazione ci permetterà di consolidare la nostra presenza nel mercato nordico e di rafforzare ulteriormente le nostre competenze”, ha dichiarato Laaksomo. La sinergia tra le due aziende promuoverà l’innovazione e porterà a un valore aggiunto per i clienti e i partner commerciali.

Opportunità nel mercato europeo

Con l’acquisizione di Pharmia, Labomar non solo amplia il proprio portafoglio di prodotti, ma si posiziona in modo strategico in un’area geografica ricca di potenziale. L’azienda potrà sfruttare una rete di contatti consolidata e integrare rapidamente le capacità produttive di Pharmia, accelerando così il percorso di sviluppo in Europa.

L’acquisizione di Pharmia Holding Oy da parte di Labomar segna un passo decisivo nel rafforzamento della posizione dell’azienda nel settore della nutraceutica e dei medical devices. Questa operazione apre nuove prospettive per Labomar e promette un futuro all’insegna dell’innovazione e della qualità nel mercato dei probiotici e dei dispositivi medici.